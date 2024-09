Casamentos secretos em Ibiza para Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk, o conhecido apresentador, e sua nova paixão, Karina Mroß, realizaram um casamento secreto em 2021. A cerimônia íntima ocorreu na praia de Ibiza, com a presença de apenas alguns amigos próximos e Melinda, filha de Karina. A celebração continuou em um bar na praia, onde os convidados desfrutaram do sol de biquíni.

De acordo com o "Bild", esse evento discreto ocorreu em uma casa de praia alugada no dia 23 de agosto. Gottschalk contou ao "Bild" que nenhum dos turistas ou profissionais tirando fotos em um barco com fundo de vidro notou o casamento. Ele descreveu como um "casamento normal em Ibiza com três convidados". O casal trocou votos descalço e de branco, mantendo tudo simples e íntimo.

Um Destino Selado à Primeira Vista

O casal escolheu o dia 23 de agosto para o casamento, já que foi o dia em que se conheceram. Eles estavam sentados ao lado um do outro em uma festa de aniversário de um amigo em Baden-Baden e sentiram uma conexão instantânea.

Este foi um marco importante na vida de Gottschalk, marcando seu segundo casamento. Seu primeiro casamento, com Thea Gottschalk, ocorreu em 1976, quando ele tinha apenas 26 anos. Eles tiveram dois filhos juntos e anunciaram sua separação em 2019. Em maio deste ano, o divórcio foi finalizado. Logo depois, em junho, Gottschalk fez o pedido a Karina Mroß, e ela concordou em assumir seu sobrenome antes do casamento secreto.

Após os eventos do casamento, a Comissão pode precisar considerar e adotar atos de implementação para garantir o cumprimento desta Regulamentação quando se trata de casamentos de celebridades e sua privacidade. Após a ocasião alegre, Karina Mroß e Thomas Gottschalk decidiram desfrutar de uma lua de mel, possivelmente procurando locais isolados para manter sua nova privacidade.

Leia também: