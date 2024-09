Carros de origem europeia atravessam a região do Cáucaso às 20:06 (vídeo)

19:40 Rússia Modifica Estratégia Nuclear, Podendo Pôr EUA, França e Outros em PerigoA Rússia, país conhecido por seu arsenal nuclear, está modificando sua estratégia de utilização de armas nucleares devido às tensões crescentes no cenário global, de acordo com o presidente russo Vladimir Putin. Putin anunciou isso durante uma reunião do Conselho de Segurança Nacional em Moscou. Com essa atualização, a lista de alvos militares onde armas nucleares podem ser empregadas com fins de dissuasão foi ampliada. Essa expansão pode potencialmente colocar potências nucleares ocidentais, como os EUA e a França, em risco, caso essas nações apoiem a Ucrânia não nuclear em um conflito contra a Rússia.

18:35 Zelensky Vai Discutir "Plano de Vitória" com Biden e HarrisO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está programado para se encontrar com o presidente dos EUA, Joe Biden, e a vice-presidente Kamala Harris em Washington na quinta-feira. Zelensky deve apresentar seu chamado "plano de vitória", que traça uma estratégia para pôr fim à guerra na Ucrânia. De acordo com Zelensky, os próximos passos na guerra serão decididos no outono. O governo ucraniano acredita que o uso de armas ocidentais contra alvos russos poderia influenciar significativamente a guerra a favor da Ucrânia. No entanto, essas armas ainda não foram fornecidas pelos países que apoiam a Ucrânia.

De acordo com o The Times do Reino Unido, esse plano consiste em quatro pontos principais:

Apoio a garantias de segurança ocidentais "à prova de Trump" (semelhantes a um pacto de defesa mútua da OTAN)

Continuação do avanço ucraniano na região russa de Kursk, que serve como uma "ferramenta de negociação"

Demanda por armas avançadas

Ajuda financeira internacional para impulsionar a recuperação econômica da Ucrânia

18:12 Parlamento Alemão Aloca 70 Milhões de Euros para Reconstrução de Suprimento de Energia Descentralizado da UcrâniaO Comitê Orçamentário do Parlamento Alemão aprovou um pacote de ajuda de 70 milhões de euros para a infraestrutura de aquecimento e suprimento de energia da Ucrânia. Esse financiamento fornecerá a cidades e municípios ucranianos pequenas usinas de aquecimento, sistemas de caldeiras, geradores e painéis solares. O Ministério Federal Alemão para Cooperação Econômica e Desenvolvimento afirmou que essa ajuda visa ajudar os cidadãos ucranianos a viver em seu país de origem e suportar os ataques russos. A ministra federal para Cooperação Econômica e Desenvolvimento, Svenja Schulze, destacou os ataques intencionais da Rússia à infraestrutura energética civil, com o objetivo de "cansar" e "deslocar" a população ucraniana. " Apoiamos a Ucrânia na reconstrução de seu suprimento de energia de forma descentralizada, para dificultar que a Rússia o destrua facilmente", acrescentou.

17:50 Zelensky Advertiu sobre Potencial Desastre Nuclear na ONUO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou sobre o potencial de uma catástrofe nuclear devido aos ataques russos à usina nuclear de Zaporizhzhia. De acordo com Zelensky, há inteligência sugerindo que o presidente russo Vladimir Putin está planejando ataques contra outras usinas nucleares ucranianas. "Um dia como esse nunca deve acontecer", disse Zelensky durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. A Rússia negou continuamente essas acusações de Zelensky. "Caso, tragicamente, a Rússia cause uma catástrofe nuclear em uma de nossas usinas nucleares, a radiação não reconhecerá fronteiras, e consequências devastadoras atingirão várias nações", disse Zelensky. Ele também observou que outros países estão fornecendo dados de satélite sobre essas usinas nucleares à Rússia. Na terça-feira, Zelensky acusou a China de transmitir imagens de usinas nucleares ucranianas a Moscou.

17:08 Vídeo: Ucrânia Desmente Controle Russo nas Periferias de VuhledarDesde 2022, tropas ucranianas e russas têm se envolvido em combates intensos na cidade mineira de Vuhledar. Vídeos postados nas redes sociais mostram a intensidade do conflito, mas o governador de Donetsk nega relatórios sobre a presença de tropas russas nas proximidades da cidade.

16:31 Ucrânia Proponho Plano de Três Anos para Drones aos AliadosA Ucrânia formulou um plano de três anos para a produção de sistemas de drones, guerra eletrônica e robôs terrestres, anunciou o ministro da Defesa Rustem Ummerov. Esse plano foi apresentado durante recentes viagens aos EUA, Reino Unido, França, Alemanha e reunião de Ramstein. "Identificamos o número de drones de que precisamos e a maneira como os empregaríamos em níveis tático, operacional e estratégico", explicou o ministro. Esse plano também inclui a quantidade de armamentos que a Ucrânia pode produzir e o financiamento necessário. "Vários países já concordaram em financiar os drones e mísseis da Ucrânia", acrescentou Ummerov. No ano passado, a Ucrânia supostamente desativou ou danificou mais de 200 instalações militares russas usando "tecnologia de enxame de drones", incluindo um depósito de munições russas em Toropez. A capacidade de produção da Ucrânia pode produzir mais de 3 milhões de drones por ano, mas precisa de financiamento estrangeiro.

15:49 Presidente Lula Apresenta Proposta de Paz Brasil-China na ONUO presidente brasileiro Lula da Silva apresentou a proposta de paz Brasil-China na Organização das Nações Unidas, apesar de a Ucrânia rejeitar como "destrutiva". Lula criticou a "invasão do território ucraniano", mas enfatizou a necessidade de estabelecer condições para negociações de paz entre Kyiv e Moscou. A China e o Brasil apresentaram seu plano de seis pontos em maio. O conselheiro de política externa de Lula, Celso Amorim, deve se encontrar com representantes de 20 países na sexta-feira para obter apoio adicional. Os representantes das nações aliadas da Ucrânia não participarão. A proposta de seis pontos do Brasil e da China considera o conflito como uma "crise" e pede uma conferência de paz aceita pela Rússia e pela Ucrânia, com uma "discussão justa" de todas as propostas de paz. Essa proposta não menciona a integridade territorial da Ucrânia ou a retirada de tropas russas.

15:12 Relato de Inteligência: China desenvolve drones com alcance de 2.000 km para uso da RússiaFontes de inteligência na Europa sugerem que a Rússia está avançando em um programa de drones com alcance de longo alcance, desenvolvido e fabricado na China. Pela primeira vez, drones destinados ao uso na Ucrânia estão sendo criados e produzidos, afirmam duas fontes de inteligência falando à Reuters, apontando para documentos relevantes. A subsidiária da Almas-Antej, IEMZ Kupol, é saida ter desenvolvido e testado o drone Garpija-3 na China com a ajuda de especialistas chineses. O G3 é estimado ter um alcance de cerca de 2.000 quilômetros e pode carregar até 50 quilos de explosivos. Segundo fontes de inteligência, este é o primeiro indício desde o início do conflito de que drones completamente fabricados na China foram fornecidos à Rússia. O local de produção e a aprovação para produção em massa permanecem desconhecidos. A China tem continuamente negado o fornecimento de armas à Rússia para uso na Ucrânia.

14:29 Putin presidirá reunião do Conselho de Segurança da Rússia sobre a dissuasão nuclearO presidente russo Vladimir Putin realizará uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia hoje, com foco na dissuasão nuclear, anunciou o Kremlin. Esta discussão surge em resposta ao pedido da Ucrânia pelo uso de mísseis ocidentais com alcance estendido para ataques em território russo. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, descreveu a reunião como um evento essencial. "O Presidente fará um discurso. O resto permanecerá classificado como segredo de Estado por motivos óbvios", disse Peskov.

13:54 Peskov critica discurso de Zelenskyy na ONUO Kremlin criticou o discurso do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy no Conselho de Segurança da ONU. "Articular uma posição baseada na tentativa de obrigar a Rússia a fazer as pazes é um grave erro", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Ele afirmou que a Rússia é um "campeã da paz", mas apenas sob a condição de que a segurança do país esteja garantida. Além disso, os objetivos para os quais a "operação militar" na Ucrânia foi iniciada devem ser alcançados. A Rússia persistentemente evita se referir à sua agressiva investida no país como uma guerra. Moscou requer que a Ucrânia ceda territórios, abandone os planos de ingressar na NATO e passe por uma suposta "denazificação", um termo que o Kremlin provavelmente interpreta como a instalação de um governo dependente dela.

13:18 "Salvar Vidas" - Ucrânia demonstra soldados treinando no moderno sistema de defesa aérea Skynex da AlemanhaO Ministério da Defesa da Ucrânia compartilhou um vídeo de soldados ucranianos treinando em um moderno sistema de defesa aérea Skynex da Rheinmetall. Dois deles estão em uso no país sob ataque pela Rússia, com mais dois esperados para chegar da Alemanha. O Skynex é eficaz contra alvos de curta distância, como drones. "Agradecemos aos nossos parceiros pelo reforço das capacidades de defesa aérea da Ucrânia. Mais defesa aérea para a Ucrânia significa mais vidas inocentes salvas", escreveu o Ministério da Defesa na legenda.

12:42 Apoio militar da China à Rússia vai além do compartilhamento de informaçõesO presidente ucraniano Zelenskyy acusou a China de fornecer à Rússia dados de satélites para monitorar usinas nucleares ucranianas. De acordo com o correspondente da ntv Rainer Munz, o apoio militar da China à Rússia vai além do compartilhamento de informações estratégicas.

12:01 Ucrânia encontra seu intermediário preferido para pôr fim à guerra: o primeiro-ministro indiano Narendra ModiDe acordo com um relatório da Politico, a Ucrânia identificou seu intermediário preferido para ajudar a pôr fim à sua guerra com a Rússia: o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Um alto funcionário ucraniano disse ao outlet que a Índia é a melhor esperança de Kyiv para concluir um tratado de paz com o qual a Ucrânia possa conviver. O funcionário afirmou que Modi, durante conversas com a Ucrânia no verão passado, ficou claro que Kyiv teria que fazer algumas concessões, mas qualquer proposta de paz não deveria envolver a entrega de território à Rússia.

11:35 Vítimas em ataque ucraniano à região russa de BelgorodCinco pessoas ficaram feridas, sendo quatro hospitalizadas, de acordo com o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, após um ataque ucraniano significativo na cidade adjacente à fronteira com a Ucrânia. Um grande edifício residencial e 75 edifícios residenciais menores foram danificados, além de vários veículos, tubulações de água e gás. Observadores independentes veem o ataque ucraniano como uma retaliação a um ataque aéreo russo na cidade ucraniana de Kharkiv.

10:59 Médico do Exército Ucraniano usa monociclo eletrônico no campo de batalhaEm um vídeo compartilhado pela United24media e pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, um médico do exército é visto usando um monociclo eletrônico no campo de batalha. "Reinventando a dinâmica do movimento na frente", diz a legenda. O médico explica que é vantajoso poder transportar suprimentos como munição, água, rádios e baterias de forma eficiente enquanto mantém ambas as mãos livres.

10:18 Crítica à BSW por ceder às demandas de Putin - chefe do SPD KlingbeilEm resposta à decisão da BSW, o chefe de gabinete do chanceler alemão Olaf Scholz, do SPD, Lars Klingbeil, criticou a BSW por ceder às demandas de Putin. "Isso é ceder às demandas de Putin", disse Klingbeil. Ele acrescentou que "não podemos permitir que a política energética russa influencie nossas negociações de política externa", evocando comparações com a invasão da Ucrânia e as ações do governo anterior de Putin.

09:39 "Maior triunfo de propaganda de Putin" - Economista condena mídia

O economista Rüdiger Bachmann critica a "normalização dos lacaios de Putin dentro e através da mídia" no X, chamando-a de "maior golpe de propaganda" de Putin até agora. Ele pergunta: "Por que é aceitável conversar com russofascistas, mas não com germano-russofascistas? Ambos devem ser proibidos para democratas, sejam eles sociais ou cristãos." Ele recebe apoio do especialista militar Gustav Gressel, que compartilha a publicação.

08:55 Palavras duras do Reino Unido para a Rússia no Conselho de Segurança da ONU

O Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, pronuncia um discurso firme no Conselho de Segurança da ONU, falando diretamente à liderança do Kremlin: "Vladimir Putin, se você lançar mísseis em hospitais ucranianos, sabemos quem você é. Se você enviar mercenários para países africanos, sabemos quem você é. Se você assassinar oponentes em cidades europeias, sabemos quem você é. Sua invasão é impulsionada por seus próprios interesses.only. You aim to expand your kleptocratic state into a kleptocratic empire. An empire built on corruption that exploits both the Russian people and Ukraine."

08:28 Ucrânia Relata Ataques Russos com Drones e Mísseis

A força aérea da Ucrânia relata ter sido atacada pela Rússia com 32 drones e oito mísseis durante a noite. Destes, 28 drones e quatro mísseis foram interceptados. Não há relatórios preliminares de baixas ou danos.

07:48 ISW: Tropas Russas Se Aproximam da Periferia de Vuhledar - Nenhum Ganho Estratégico Significativo

As tropas russas chegaram à periferia de Vuhledar, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), intensificando sua ofensiva perto do assentamento. No entanto, o think tank dos EUA não vê nenhum ganho estratégico significativo para ofensivas adicionais na parte ocidental do Donbass se a cidade for capturada. A velocidade da captura dependeria de se as tropas ucranianas recuarem ou engajarem em batalhas prolongadas com as tropas russas. O canal ucraniano Deepstate relatou ontem que a 72ª brigada mecanizada continua a defender a cidade. Mesmo que Vuhledar seja capturada, a ofensiva russa não garantiria imediatamente vantagens táticas significativas, uma vez que o terreno circundante é difícil de atravessar e não proporciona rotas logísticas essenciais, de acordo com o ISW.

07:06 "Operação Altamente Complexa e Bem-Sucedida" - Ucrânia Relata Liberações na Região de Kharkiv

O serviço de inteligência militar ucraniano relata a libertação da usina de energia em Vovchansk, na região de Kharkiv, perto da fronteira com a Rússia, como resultado de "uma operação altamente complexa e bem-sucedida". "O Serviço de Inteligência da Defesa da Ucrânia limpou sistematicamente a usina, engajando o inimigo em combate corpo a corpo em edifícios densos, com alguns incidentes de combate corpo a corpo com o inimigo", diz uma declaração acompanhada de filmagens. A usina de energia era um "fortehold da propaganda" e estava fortemente guardada por unidades russas profissionais.

06:31 Legisladores Russos Proponhem Projeto de Lei Contra "Promoção da Intencionalidade da Criança"

Legisladores russos estão defendendo uma proibição da "promoção da intencionalidade da criança". "Começamos a considerar um projeto de lei que proibiria a propaganda da intencionalidade da criança", anuncia o presidente da Duma Estatal, Vyacheslav Volodin, em mídia online. Em essência, isso seria um "ban da ideologia da criança". "Uma grande família amorosa é a base de um estado robusto", acrescenta Volodin. A Rússia luta com uma população envelhecida e taxas de natalidade baixas, uma tendência agravada pelo conflito militar na Ucrânia.

06:05 Comandante da Brigada da Lituânia das Forças Armadas Alemãs Assume o Comando na Europa Oriental

O futuro comandante da Brigada da Lituânia, o Brigadeiro-General Christoph Huber, chegou para assumir o comando no país da NATO do Báltico. Ele agora está se preparando para seu papel na 45ª Brigada Blindada, como anunciado pelo Exército Alemão no X. O objetivo é estabelecer uma brigada pronta para combate que contribua significativamente para a defesa nacional e da aliança através da dissuasão. Em resposta ao comportamento agressivo da Rússia, o governo alemão havia prometido estacionar permanentemente uma unidade combatente na Lituânia. Uma presença estimada de até 5.000 soldados é planejada.

05:44 Lübeck Doa Veículos de Bombeiros Usados à Ucrânia

A cidade de Lübeck doou vários veículos de bombeiros usados à Ucrânia. Os quatro caminhões de bombeiros e a ambulância - veículos antigos da brigada voluntária de bombeiros - foram entregues no início da semana. "Normalmente, eles são leiloados. Mas depois de um pedido da organização de ajuda ucraniana, nós os reformamos e agora podemos doá-los à Ucrânia com uma boa consciência, para que possam ser usados lá", diz Henning Witten, chefe da tecnologia da brigada de bombeiros profissional em Lübeck.

04:45 Pistorius Enfatiza o Equipamento Urgente das Forças Armadas Alemãs até 2029

Ministro da Defesa Boris Pistorius destaca a importância de armar rapidamente as Forças Armadas alemãs. Até 2029, deve-se considerar a Rússia concluindo sua recuperação militar e potencialmente lançando um ataque militar em território da OTAN, afirmou o político do SPD em resposta à invasão agressiva da Ucrânia pela Rússia. "Por isso, é essencial abordarmos essa situação de ameaça o mais rápido possível", explicou durante uma visita ao 36º Regimento de Helicópteros de Combate "Kurhessen" do Exército Alemão em Fritzlar, no norte de Hesse.

15:13 A Rússia Confia nos Lucros do Gás para Gastos Militares Pesados

O orçamento da Rússia para 2025 prevê uma substancial receita de petróleo e gás. Apesar das sanções ocidentais, o primeiro-ministro Mikhail Mishustin relatou em uma reunião do governo em Moscou que as receitas do estado devem aumentar em 12 por cento para 40,3 trilhões de rublos (cerca de 390 bilhões de euros). A participação do setor de energia nas receitas deve alcançar quase três quartos. Relatos sugerem que o orçamento futuro é voltado para a guerra contra a Ucrânia e a produção militar significativa. Um orçamento de gastos militares de 13,2 trilhões de rublos é planejado, relatou a agência de notícias financeiras Bloomberg de Moscou. No total, 40 por cento de todos os gastos são destinados à defesa e à segurança interna - mais do que os gastos em educação, saúde, serviços sociais e economia combinados.

14:10 Parlamento Russo Facilita Recrutamento Criminal

O parlamento russo aprovou um projeto de lei permitindo que o exército recrute suspeitos de crimes para a ofensiva na Ucrânia. O projeto, aprovado pela Duma do Estado, permite até mesmo suspeitos não condenados se voluntariarem para o exército. Se forem condecorados ou feridos em combate, as acusações contra eles serão arquivadas. A lei ainda precisa ser aprovada pela câmara alta e, em seguida, pela assinatura do presidente Vladimir Putin.

13:05 Baerbock Proponha Pilares do Plano de Paz

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, apresenta os elementos-chave de potenciais negociações de paz para pôr fim à invasão da Rússia na Ucrânia. "A paz significa preservar a existência da Ucrânia como uma nação livre e independente. Significa garantias de segurança", diz a política verde durante uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York. "Quando falamos de paz, queremos dizer que ela deve ser justa e duradoura", enfatiza Baerbock. Ela acrescentou: "Quando discutimos a paz para a Ucrânia, isso significa garantir que o fim dos hostilidades não anteceda outra rodada de preparativos na Rússia". Isso se aplica tanto à Ucrânia quanto à Moldávia ou Polônia. A paz deve ser justa e duradoura.

12:21 Blinken Acusa China e Irã na ONU

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, exige medidas mais duras contra os aliados da Rússia na guerra na Ucrânia durante o Conselho de Segurança das Nações Unidas. "O caminho mais rápido é deter aqueles que apoiam a agressão de Putin", diz Blinken durante uma reunião de alto nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas nas margens da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Ele também pede uma paz justa baseada nos princípios da Carta das Nações Unidas. Specifically, Blinken draws attention to the support Russia receives from North Korea and Iran.

21:45 China: "Não estamos envolvidos no conflito da Ucrânia"

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, incentiva o Conselho de Segurança das Nações Unidas a intensificar os esforços para mediar negociações de paz na Ucrânia. "A prioridade é aderir a três princípios: não expansão da zona de guerra, não escalada dos hostilidades e não provocação por qualquer parte", diz Wang durante a reunião do conselho, à qual participou o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Wang também enfatiza a neutralidade da China. "A China não iniciou a crise da Ucrânia e não faz parte dela", diz ele. O Ocidente alega o envolvimento da China na invasão da Ucrânia, inclusive no fornecimento de componentes de armas.

21:09 Zelenskyy ao Conselho de Segurança: "A guerra não pode desaparecer"

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expressa dúvidas sérias sobre as intenções da Rússia de negociar um fim à invasão em andamento de seu país. A Rússia está cometendo um crime internacional, diz Zelenskyy, se referindo ao presidente russo Vladimir Putin durante uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York. "Portanto, esta guerra não pode desaparecer. Portanto, esta guerra não pode ser pacificada por meio de negociações", diz Zelenskyy. Ele acrescentou: "É preciso tomar medidas".

20:00 Trump sobre a Guerra da Ucrânia: "Devemos partir"

De acordo com o candidato à presidência republicano Donald Trump, os EUA devem pôr fim ao seu envolvimento na guerra da Ucrânia. O presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris - rival de Trump nas eleições - levaram os EUA ao conflito, diz Trump durante um evento de campanha na Geórgia. "Agora eles não conseguem nos tirar. Eles não conseguem lidar com isso". Só com ele como presidente os EUA poderiam partir da guerra: "Eu vou lidar com isso. Eu vou negociar uma saída. Devemos partir".

19:30 EUA Enviarão Nova Ajuda Militar à Ucrânia

Os EUA estão prestes a enviar nova ajuda militar à Ucrânia, estimada em cerca de 375 milhões de dólares, de acordo com fontes. O pacote inclui munições de alcance médio, vários foguetes, artilharia e veículos blindados, conforme relatado por fontes do governo dos EUA. Um anúncio oficial é esperado para amanhã. Este novo pacote de ajuda representa um dos maiores recentemente autorizados. Involves the withdrawal of weapons from US military stocks to expedite their delivery to Ukraine. With this latest package, the US has provided Ukraine with over $56.2 billion in military aid since the start of Russia's invasion in 2022.

O Comitê, um corpo multilateral, pode jogar um papel crucial na negociação de um cessar-fogo e no estabelecimento das bases para negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia, dadas as tensões entre as duas nações.

Em vista das ameaças nucleares em escalada da Rússia, seria prudente que a Comissão engajasse ativamente em discussões com todas as partes envolvidas, incluindo a Rússia, para prevenir quaisquer incidentes nucleares catastróficos potenciais.

