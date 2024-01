Caroline Wozniacki continua o seu conto de fadas com uma grande vitória sobre Petra Kvitová no US Open

A antiga número 1 do mundo derrotou Petra Kvitová, 11ª cabeça de série, em sets directos, por 7-5 7-6, na quarta-feira, naquela que foi a sua primeira vitória sobre uma jogadora do Top 20 em quase cinco anos.

Wozniacki esteve afastada do ténis de competição durante mais de três anos antes de regressar à ação há menos de um mês.

A estrela dinamarquesa teve dois filhos durante a sua pausa, mas manteve-se sempre perto do desporto, jogando em eventos de pares de lendas e trabalhando como analista de televisão.

Em junho deste ano, anunciou a sua intenção de regressar e, desde então, não olhou para trás.

Na primeira ronda, em Flushing Meadows, não teve dificuldades e voltou a estar em grande forma contra Kvitová, duas vezes campeã de Grand Slam.

Depois da vitória, Wozniacki foi vista curvada na sua cadeira, enxugando as lágrimas de alegria, enquanto o conto de fadas continuava em Nova Iorque.

"Obviamente, eu sabia que tinha uma hipótese de ganhar e acredito em mim. Ao mesmo tempo, é óbvio que ela teve um grande ano", disse Wozniacki após o jogo, segundo a WTA.

"Ela é a 11ª do mundo, adora jogar em campos duros. Sabia que ia ser um jogo muito difícil e tinha de jogar o meu melhor ténis".

Mais tarde, ela disse aos repórteres: "Estou muito feliz por ter a oportunidade de jogar no Arthur Ashe Stadium. Há três anos, se me perguntassem, eu achava que nunca mais jogaria num destes courts no Open dos Estados Unidos, especialmente numa sessão nocturna.

"É uma sensação incrível estar ali e ganhar um jogo como este."

Wozniacki ganhou 30 títulos de singulares, incluindo o Open da Austrália de 2018, antes de se reformar inicialmente em 2020.

Sua última vitória sobre um jogador do Top 20 foi contra Kvitová novamente, em 2018.

Wozniacki, de 33 anos, que foi vice-campeã do US Open em 2009 e 2014, vai agora enfrentar a americana Jennifer Brady na próxima ronda.

Fonte: edition.cnn.com