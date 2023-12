Carlos Alcaraz e Alexander Zverev triunfam em cinco sets no Open de França

Entre eles está Carlos Alcaraz, de 19 anos, que salvou um match point ao derrotar o espanhol Albert Ramos-Vinolas por 6-1 6-7 5-7 7-6 6-4 na quarta-feira.

Depois de ter derrotado Rafael Nadal e Novak Djokovic no início deste mês, Alcaraz tem sido apontado como um potencial outsider para triunfar em Roland Garros.

Mas o sexto cabeça de série esteve perto de uma eliminação precoce na segunda ronda contra Ramos-Vinolas - primeiro quando enfrentou um match point no quarto set, depois novamente quando perdia por 0-3 no quinto.

"Acreditei em mim o tempo todo", disse Alcaraz aos jornalistas. "Claro que foi difícil... mas acreditei em mim."

Foi preciso coragem e determinação para que Alcaraz se mantivesse na partida e, em várias ocasiões, ele correu pela quadra para salvar pontos que pareciam perdidos.

Alcaraz pode olhar para trás e refletir sobre os 23 pontos de break que não conseguiu converter, enquanto Ramos-Vinolas foi muito mais clínico ao ganhar seis dos seus sete pontos de break.

Mas Alcaraz, que enfrenta o americano Sebastian Korda na terceira ronda na sexta-feira, conseguiu 74 winners - em grande parte graças ao seu excelente forehand - ao longo do encontro de quatro horas e 34 minutos.

"Ainda sou jovem, mas diria que já sou um jogador experiente", disse Alcaraz.

"Sinto-me confortável a jogar em grandes estádios, em grandes jogos, em Grand Slams. Fisicamente, sou forte, mentalmente também sou forte, por isso acho que estou pronto para jogar este tipo de jogos nestas situações, nestes torneios."

Outro jogador de topo a chegar a cinco sets no sorteio masculino na quarta-feira foi o terceiro cabeça de série Alexander Zverev, que também salvou um match point ao superar Sebastian Baez por 2-6 4-6 6-1 6-2 7-5.

Zverev foi quebrado quatro vezes nos dois primeiros sets antes de recuperar com quatro quebras de serviço no terceiro e quarto sets.

Um quinto set apertado parecia estar a ir a favor de Baez quando este avançou um break e depois teve um match point a 5-4, mas Zverev, semifinalista no Open de França do ano passado, foi capaz de lutar e garantir o break crucial a 5-5.

"Só temos de encontrar uma forma", disse Zverev. "Fala-se de força mental, fala-se de alguns jogadores - os grandes, Roger (Federer), Rafa (Nadal), Novak (Djokovic) - eles encontram sempre uma forma nos momentos mais difíceis.

"É por isso que eles são quem são. Nunca vou estar ao nível deles, mas estou a tentar aproximar-me deles e isso é definitivamente algo que é preciso fazer."

Antes de Alcaraz e Zverev, o finalista do ano passado, Stefanos Tsitsipas, também chegou a cinco sets ao derrotar Lorenzo Musetti em Roland Garros na terça-feira.

As vitórias de Nadal e Djokovic na segunda ronda foram mais directas, com o primeiro, que procurava o seu 14º título do Open de França, a vencer Corentin Moutet por 6-3 6-1 6-4, e o segundo, que procurava o seu terceiro título, a derrotar Alex Molcan por 6-2 6-3 7-6.

Nadal, que estava a disputar o seu 300º jogo de Grand Slam, tem sofrido alguns meses com lesões desde que venceu o Open da Austrália em janeiro. "Estou apenas a desfrutar do facto de estar em Roland Garros, o torneio mais importante do ano para mim", disse ele.

Djokovic, por sua vez, parecia estar a passar para a terceira ronda contra Molcan, mas foi empurrado para um tie break no terceiro set, no que ele disse serem condições difíceis e tempestuosas.

O sérvio vai defrontar Aljaz Bedene na sexta-feira para continuar a defender o seu título.

No sorteio feminino, a atual campeã do US Open, Emma Raducanu, disse que está a tratar cada derrota como uma "lição" para determinar "onde errei, onde posso melhorar", ao perder por 3-6 6-1 6-1 contra Aliaksandra Sasnovich.

Na sua primeira participação em courts de terra batida, Raducanu, de 19 anos, teve de lidar com lesões antes da sua estreia no Open de França, mas também disse que "ficou mais forte" nesta superfície com o decorrer da época. A partir de agora, a sua atenção está virada para a relva e para o Grand Slam de Wimbledon, o seu Grand Slam caseiro, no próximo mês.

