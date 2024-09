- Capri-Sun inicia petição digital para a eliminação de canudos descartáveis

Capri-Sun, criador dos saquinhos de bebida, lançou uma petição online no change.org para ressuscitar o canudo de plástico. A empresa tem como objetivo acumular um total de um milhão de assinaturas para enviar à Comissão Europeia. O CEO da Capri-Sun, Roland Weening, mencionou ao jornal suíço "Sonntagszeitung" há cerca de duas semanas que pretendia buscar uma exceção para a proibição da UE aos canudos de uso único.

No entanto, Adriana Neligan, especialista em economia circular no Instituto da Economia Alemã em Colônia, afirmou: "Não vejo uma exceção para uma empresa". Andreas Hermann do Öko-Institut em Darmstadt concordou: "A diretiva visa a proteção ambiental, os canudos de plástico estão proibidos - e não há exceções previstas na diretiva".

Crítica dos ativistas ambientais

Os ativistas ambientais olharam com desdém para o plano da Capri-Sun. "O produto em si já é um desastre em termos de desperdício - isso não combina com nosso tempo, onde a política e as pessoas em todo o mundo estão defendendo um futuro sustentável", afirmou Viola Wohlgemuth da aliança 'Exit Plastic'. "Reinstituir o canudo de plástico seria um passo para trás".

A Capri-Sun, produzida em Eppelheim perto de Heidelberg, vem usando canudos de papel desde 2021. Weening declarou que a empresa está tentando voltar aos canudos de plástico na Suíça e em países vizinhos. Os clientes expressaram preocupação com os canudos de papel atuais, que são difíceis de inserir, amolecem e dão um sabor papelado enquanto bebem. A empresa, com sede em Zug, na Suíça - onde a proibição da UE não se aplica.

Especialista não espera reverter a proibição da UE

A especialista Neligan também afirmou que não espera que a proibição da UE de produtos de plástico de uso único a partir de 2021 seja revertida. No entanto, Neligan também criticou os canudos de papel, afirmando que alguns nem sequer duram uma única utilização. "A questão é: quantas vezes posso usar um produto? E, é claro, isso melhora a balança ecológica". Por exemplo, sacos de plástico reciclados teriam uma melhor balança ecológica em comparação com sacos de papel.

Atualmente, um representante da Capri-Sun revelou que estão investigando uma opção onde os consumidores poderiam descartar os saquinhos de bebida e os canudos - ambos feitos de polipropileno - juntos no lixo plástico reciclável. O polipropileno é um tipo de plástico. Atualmente, o saquinho de bebida clássico de 200 ml também contém alumínio. O próximo passo é que o saquinho de bebida seja composto apenas de polipropileno.

