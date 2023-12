Caos, escândalo e raiva: Barcelona enfrenta eleições presidenciais seminais

As próximas eleições - que se realizam no domingo, poucos dias depois de quatro dirigentes terem sido detidos - são provavelmente as mais importantes da história do clube e surgem numa altura de crise que parece agravar-se a cada dia que passa.

As dívidas históricas, que segundo o jornal espanhol El Mundo ultrapassam os mil milhões de dólares, obrigaram o Barcelona a vender algumas das figuras mais importantes do seu plantel durante a janela de transferências do verão.

A reconstrução do plantel dizimado, que mais uma vez provou na recente goleada de 4-1 ao Paris Saint-Germain estar muito abaixo do nível dos seus rivais europeus, é apenas uma das muitas dores de cabeça que o novo presidente enfrenta.

No topo da lista, porém, está o futuro do craque Lionel Messi. O argentino tornou público o seu desejo de deixar o Barcelona no verão passado e parece cada vez mais improvável que assine um novo contrato, o que significa que o maior jogador da história do clube pode sair de graça no final da atual temporada.

"Muitos, muitos, muitos milhões de dívidas para o Barcelona, a pior situação financeira da história", diz o jornalista da Catalunya Radio, Ernest Macià, à CNN.

"No campo, podemos discuti-lo, mas parece evidente que, quando chega a Liga dos Campeões, o Barcelona volta a cometer um suicídio público perante milhões de pessoas, recebendo tantos golos e dificultando a vida até de jogadores como Messi, que adoram o clube e provavelmente gostariam de continuar no Barcelona em circunstâncias diferentes.

"Nesta altura, não é fácil ver Messi aqui no próximo ano, embora haja muitas, muitas variáveis diferentes a intervir nesta equação. Veremos o que acontece no final, porque este fim de semana há eleições e essa é outra variável nesta equação, quem se torna presidente".

LER: "Mais do que um clube?" Como o FC Barcelona "perdeu a sua alma

Em fevereiro, o Barcelona emitiu um comunicado a dizer que negava "categoricamente" a responsabilidade pela publicação do contrato de Messi no valor de 672 milhões de dólares no El Mundo.

O contrato faria de Messi o atleta mais bem pago da história do desporto e o clube disse que iria tomar medidas legais contra o jornal "por qualquer dano que possa ser causado como resultado desta publicação".

A fuga de informação só serviu para aumentar as tensões entre Messi e a hierarquia do Barcelona, que já tinham chegado ao ponto de rutura depois de o argentino ter feito uma crítica pouco velada à direção, numa despedida emotiva do antigo colega de equipa Luis Suarez.

Os problemas financeiros do Barcelona têm sido exacerbados pelo facto de o clube ter deixado de promover jogadores da sua famosa academia La Masia - que formou jogadores como Messi, Pep Guardiola, Andrés Iniesta e Xavi - para a equipa principal, optando por gastar avultadas taxas de transferência e salários em estrelas já estabelecidas.

O Barcelona já gastou mais de mil milhões de dólares em transferências desde a época 2013/14 e muitos acreditam que esta mudança de filosofia corroeu o mantra "Mais do que um Clube" do clube, que ainda está pintado nos assentos do histórico estádio Camp Nou.

Eleições históricas

Mesmo com Messi, o futuro do Barcelona parece sombrio; sem ele, no entanto, as coisas começam a parecer terríveis.

É exatamente nesta premissa que se baseia um dos candidatos à presidência. Joan Laporta, um dos três candidatos, é o favorito para vencer as eleições e foi presidente de 2003 a 2010, presidindo uma das épocas mais bem-sucedidas da história do clube.

Durante o seu anterior reinado, o Barcelona conquistou 13 troféus importantes, incluindo quatro títulos da La Liga e duas Ligas dos Campeões, e espera que a nostalgia e a boa vontade acumulada sejam cruciais para garantir mais um mandato.

"Joan Laporta está, digamos, mais próximo de Leo Messi e dos jogadores porque viveram juntos os melhores momentos das suas histórias e das suas vidas", diz Macià.

"De acordo com as sondagens actuais, Joan Laporta está em primeiro lugar. Houve debates e tudo pode acontecer, porque muitas pessoas votaram por correio e resta saber que influência esses votos, pela primeira vez na história, terão."

Os outros candidatos são Victor Font e Toni Freixa, que podem "dividir os votos", diz Macia, o que acabaria por beneficiar Laporta.

Font conta com o apoio do antigo capitão do Barcelona, Carles Puyol, e baseou parte da sua campanha presidencial na ideia do regresso de Xavi para ser o novo treinador do clube.

Freixa, por seu lado, apoiou o atual treinador Ronald Koeman para continuar o cargo que lhe foi atribuído no verão passado, mas também delineou um plano a longo prazo que prevê que Xavi assuma inicialmente a equipa B do Barcelona.

A eleição será decidida pelos votos de mais de 111.000 sócios do clube - ou "socis" em catalão - a maioria dos quais são adeptos do Barcelona. Devido à pandemia do coronavírus, 22.811 sócios pediram para votar por correio, enquanto os restantes 87.479 votarão pessoalmente numa das seis assembleias localizadas nas cidades de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa e Andorra.

Macia acredita que os resultados deste domingo são os mais importantes da história do clube. É difícil pensar de outra forma.

Fonte: edition.cnn.com