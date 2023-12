Cão que sobreviveu na natureza depois de ter desaparecido há quase 7 anos é resgatado

A organização voluntária sem fins lucrativos Lost Dog Recovery UK South disse num post no Facebook que alguém lhes contou em novembro sobre um pequeno cão preto a correr na estrada perto de Crawley Down, uma aldeia em West Sussex, Inglaterra.

"Pararam o trânsito, deixaram o cão desaparecer na floresta e sabiam que não o deviam seguir e regressaram o mais depressa possível para deixar comida", afirmou a organização numa publicação nas redes sociais a 11 de dezembro.

A pessoa perguntou sobre o cão, um Patterdale terrier, e descobriu que os moradores locais estavam familiarizados e às vezes alimentavam o animal, de acordo com o post.

"Apercebendo-se de que poderia ter sido apenas uma situação de 'cão com dono permitido a vaguear', uma câmara foi levada e a comida deixada na mesma até que mais informações pudessem ser recolhidas", disse a organização sem fins lucrativos.

A câmara capturou o cão a vaguear nas proximidades algumas vezes ao longo de três dias e, no terceiro dia, parecia estar à espera que o seu jantar chegasse com o grupo de resgate, disseram.

Lost Dog Recovery UK South aprendeu com os habitantes locais que o cão estava "em boas condições, alimentado e cuidado", mas pode ter andado a vaguear durante cerca de uma década - uma estimativa que o resgate mais tarde soube ser imprecisa.

O resgate estabeleceu uma rotina alimentar para o cão ao longo de uma semana, e as suas visitas diurnas para as refeições revelaram que tinha as sobrancelhas e o focinho grisalhos, confirmando que era um cão sénior, segundo o resgate.

Em 9 de dezembro, os voluntários deixaram uma armadilha para o cão, juntamente com uma refeição tentadora: um frango assado quente coberto com paté. "Sabíamos que a nossa cadelinha vadia era exigente e tínhamos descoberto o que ela gostava", disse a organização sem fins lucrativos.

Nessa noite, ela foi até à armadilha.

"Olhando muito por cima do ombro, e levando as coisas com calma e devagar, ela entrou na armadilha, finalmente pisando a placa de pé e accionando a porta", dizia o post do Facebook.

"Compreensivelmente, ela estava chocada e assustada, mas muito gentil", segundo o resgate.

Através do seu microchip, descobriram que o nome da cadela é Rose e que desapareceu em março de 2017, 24 horas depois de ter sido adoptada.

Através de alguma investigação, o resgate soube que Rose tinha sido avistada nos primeiros 10 dias de desaparecimento, mas o rasto arrefeceu.

"Embora nunca saibamos exatamente quando é que ela se instalou em Crawley Down, o que sabemos é que está finalmente em segurança e que agora não vai passar o resto da sua velhice a defender-se no frio e na humidade", lê-se no post.

Os donos iniciais de Rose foram contactados, mas tinham-se mudado, as suas circunstâncias tinham-se alterado e já não podiam cuidar dela, segundo o Lost Dog Recovery UK South.

"Eles estão muito contentes por ela estar segura e ilesa e, claro, tristes por não a poderem levar de volta", lê-se no post do Facebook.

Em uma atualização em 18 de dezembro, a organização sem fins lucrativos disse que Rose estava recebendo cuidados no Last Chance Animal Rescue em Edenbridge, uma cidade em Kent, Inglaterra.

A organização também referiu que tem recebido muitos pedidos de reacolhimento para Rose e disse que os interessados em receber Rose em sua casa devem contactar a Last Chance Animal Rescue.

Fonte: edition.cnn.com