Cânticos homofóbicos prejudicam a vitória do Liverpool contra o Norwich City na Premier League

O médio do Norwich City, Billy Gilmour, que jogava no clube recém-promovido por empréstimo do Chelsea, foi alegadamente alvo de cânticos homofóbicos por parte de alguns adeptos do Liverpool durante a vitória da equipa visitante por 3-0 em Carrow Road, no sábado.

"O grande resultado de hoje foi prejudicado por cânticos homofóbicos de alguns dos nossos adeptos que visavam o jogador emprestado pelo Chelsea, Billy Gilmour", escreveu no Twitter o Kop Outs, o grupo de adeptos LGBT+ do Liverpool.

"Se não conseguem apoiar sem recorrer a disparates intolerantes, não compreendem o YNWA", concluiu o tweet, uma referência ao hino do clube "You'll Never Walk Alone".

A conta do Liverpool FC no Twitter afirma que o cântico é "ofensivo e inapropriado - uma mensagem que comunicámos repetidamente com o Kop Outs".

"Pedimos aos adeptos que se lembrem dos valores inclusivos do clube e que se abstenham de o utilizar no futuro".

'Acções sem sentido'

De acordo com George Starkey-Midha, que trabalhou para a organização anti-discriminação Kick It Out, o insulto homofóbico tem origem nos anos 80 "e pretende ser um insulto para sugerir que todos os adeptos do Chelsea são gays".

O grupo oficial de adeptos LGBTQ+ & Friends do Chelsea tweetou que iria "continuar a trabalhar com os clubes e as autoridades em todo o jogo para garantir que a homofobia, a bifobia e a transfobia sejam expulsas do jogo".

Entretanto, mais de 70 000 adeptos assistiram à vitória do Manchester United sobre o Leeds United por 5-1 no sábado, apesar de a polícia ter efectuado seis detenções durante o dia na cidade do norte de Inglaterra.

Cinco detenções foram relacionadas com delitos de ordem pública e uma por suspeita de delito de droga, segundo a polícia da Grande Manchester.

"Estes suspeitos permanecem sob custódia em celas na Grande Manchester para interrogatório esta noite", disse o superintendente-chefe Stuart Ellison no sábado.

"Começámos imediatamente a trabalhar, em conjunto com os agentes de investigação do futebol do Manchester United e do Leeds United, para identificar os autores de outros incidentes de desordem, de modo a podermos levá-los a tribunal pelos seus actos insensatos", acrescentou Ellison.

Respeitar as pessoas à nossa volta

Na semana passada, o diretor executivo da Premier League, Richard Masters, afirmou que "combater a discriminação é uma prioridade" para a organização e os seus 20 clubes.

"Este ano, temos três coisas de que falar no início da época. Introduzimos uma proibição a nível de toda a liga, pelo que quem for apanhado será banido não só do seu próprio clube, mas também de todos os outros clubes da Premier League", afirmou Masters numa entrevista à Premier League Productions.

"Em segundo lugar, com o regresso dos adeptos, estamos a trabalhar com os stewards, para os ajudar a lidar com alguns destes problemas, caso surjam. Esperemos que não surjam.

"E, finalmente, estamos a trabalhar com grupos de adeptos, através do nosso Fundo de Adeptos, para ajudar a financiar a educação dos adeptos, de modo a que as pessoas possam compreender plenamente o impacto dos abusos discriminatórios sobre as pessoas."

Na sexta-feira, Masters também falou do seu entusiasmo com a perspetiva de estádios cheios de adeptos, depois de os clubes da primeira divisão do futebol inglês terem enfrentado o impacto da pandemia durante o último ano e meio.

"março de 2020 foi a última vez que tivemos uma ronda completa de jogos com os estádios cheios, pelo que é um enorme alívio para todos podermos voltar a abrir os torniquetes", afirmou Masters em comunicado.

"Mais de 300.000 adeptos vão passar pelos torniquetes este fim de semana em ambientes ruidosos, mas também em ambientes seguros.

"Estamos a pedir aos nossos adeptos que sigam um novo código de conduta dos adeptos, que é o que todos temos vindo a seguir nos últimos 18 meses, com senso comum sobre o uso de máscaras faciais em recintos fechados, seguindo a sinalização, sendo higiénicos e respeitando as pessoas à sua volta."

Mais de três quartos dos adultos no Reino Unido já receberam duas doses de uma vacina contra a Covid-19, disse o Departamento de Saúde e Assistência Social na terça-feira.

A Public Health England afirmou que as vacinas são altamente eficazes na prevenção de hospitalizações e mortes, com uma estimativa de 60.000 mortes evitadas.

Fonte: edition.cnn.com