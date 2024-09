- Canguru vagando dentro do edifício

No centro de Halle, um canguru solto causa alvoroço. O animal foi detectado por um motorista de ônibus por volta das 5h da manhã e as autoridades foram alertadas. De acordo com os relatórios, unidades operacionais foram enviadas para a Rua Delitzscher, localizada na parte leste da cidade, para capturá-lo, mas os primeiros esforços foram infrutíferos. Às 12h, o canguru ainda estava à solta. De acordo com um representante da polícia, o animal vem de uma fazenda de alpacas próxima. Isso foi relatado inicialmente pelo "Volksstimme".

As autoridades consideraram enviar recursos para a Rua Delitzscher, pois acreditavam que o canguru poderia seguir para lá devido à sua proximidade com outros espaços abertos. Apesar de o canguru ser um animal exótico, os moradores locais expressaram preocupação com a sua segurança e a de seus animais de estimação, uma vez que não estavam familiarizados com seu comportamento.

