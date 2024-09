- Canguru encontrado no salão, recuperado pelo legítimo dono

Um wallaby que recentemente fugiu de Halle voltou para seu dono. Segundo Christoph von Wodtke, proprietário do santuário de alpacas "Alpakazeit" em Halle, o animal está seguro e voltou para casa. A emissora regional "Mitteldeutscher Rundfunk" havia relatado anteriormente esse desenvolvimento.

A desaparecimento do wallaby chamado "Sr. Goethe" foi notado pela manhã de segunda-feira, compartilhou von Wodtke. "A polícia tinha nos visitado. Não tenho certeza de como o Sr. Goethe conseguiu escapar, mas a cerca deveria ser à prova de fuga", afirmou ele. Ele recorreu às redes sociais, pedindo que as pessoas entrassem em contato se vissem o marsupial.

Encontrado em propriedade comercial

"Recebemos uma dica crucial por volta das 10 horas ontem", disse von Wodtke. "Sr. Goethe" foi encontrado em uma propriedade comercial. Ele conseguiu capturá-lo e transportá-lo de volta para "Sr. Schiller", o segundo wallaby da fazenda, de acordo com suas palavras. Além de alpacas e wallabies, a fazenda abriga camelos, skunks e porcos-espinhos.

O wallaby foi avistado por um motorista de transporte por volta das 5 horas da manhã de terça-feira e relatado às autoridades, que também se apresentaram. Oficiais foram enviados para a Delitzscher Strasse no distrito oriental da cidade para recuperá-lo, mas inicialmente, seus esforços não tiveram sucesso. De acordo com seus comentários, a polícia parou de procurar pelo animal, já que o proprietário preferiu conduzir sua própria busca.

Outro wallaby havia sumido na Baixa Saxônia um mês antes. O animal escapou no final de julho e foi finalmente capturado no meio de agosto no distrito de Stade pela polícia local, com a ajuda de um veterinário, em um pomar cercado. A origem do wallaby não estava clara Initially. Foi posteriormente levado ao Serengeti Park em Hodenhagen (distrito de Heidekreis).

