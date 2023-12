Canelo Alvarez surpreende o russo Dmitry Bivol e sofre apenas a segunda derrota da carreira

Bivol conquistou a vitória com uma decisão unânime por pontos, com os três juízes a marcarem o combate a seu favor, mantendo o título WBA de pesos-pesados ligeiros.

O russo aumentou o seu recorde de invencibilidade para 20-0, ao mesmo tempo que deu a Alvarez apenas a segunda derrota da sua carreira e a primeira em nove anos, desde que perdeu para Floyd Mayweather Jr.

Depois do combate, Bivol disse estar orgulhoso por ter derrotado um "grande campeão".

"Estou contente por ter provado o meu valor hoje, sou o melhor da minha divisão e mantenho este cinto", disse Bivol após a vitória. "Ele é um grande campeão, respeito-o e a toda a sua equipa.

"Se não acreditares em ti próprio, o que é que fazes? Não se consegue nada. Eu acredito e a minha equipa acreditou em mim.

"Senti a sua força. Podem ver no meu braço, ele bateu-me no braço mas não na cabeça. Assim é melhor".

Alvarez - classificado como o melhor lutador do mundo em termos de peso por libra - é o campeão mundial dos super-médios mas subiu de peso para o combate contra Bivol.

Ele já lutou anteriormente na divisão dos pesos pesados, derrotando Sergey Kovalev em 2019.

No ano passado, Alvarez se tornou o primeiro campeão indiscutível dos super-médios com uma vitória por nocaute técnico no 11º round sobre o então invicto titular da IBF, Caleb Plant.

Conquistou títulos em quatro divisões de peso diferentes - peso-pesado ligeiro, super-médio, super-médio e peso-médio.

Mas, apesar de uma multidão apaixonada, predominantemente mexicana, a aplaudi-lo, o lutador de 31 anos teve dificuldades contra Bivol, sendo espancado e magoado pelo clínico russo.

Alvarez terminou o combate com um vermelho incaraterístico após o bombardeamento de Bivol, mas foi magnânimo na derrota.

"É preciso aceitar, é o boxe", disse Alvarez no final do combate. "Ele é um grande campeão. Por vezes, no boxe, ganha-se e perde-se e não estou a dar desculpas. Hoje perdi e ele ganhou".

Visite CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

Após o combate, Alvarez disse que estava ansioso por uma desforra. Quando questionado, ele disse: "Claro que quero. Isto não acaba assim".

Bivol, que detém o título de peso-leve desde 2016, disse que também estava ansioso por uma desforra.

"Estou pronto para uma desforra, só quero ser tratado como campeão agora".

Fonte: edition.cnn.com