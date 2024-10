Cancelamento de reunião pacífica pró-palestina provocada por ações agressivas da polícia

Em uma manifestação pró-Palestina em Berlim-Kreuzberg, a situação saiu do controle com pedras e garrafas sendo jogadas contra os oficiais de polícia. A multidão tentou ultrapassar o bloqueio da polícia, e dispositivos explosivos foram acionados. Várias pessoas foram detidas, conforme confirmado por um porta-voz da polícia. "O tumulto levou à dispersão do evento", ela esclareceu.

A polícia fez avisos por alto-falantes: "A segurança pública está ameaçada". O motivo dado para isso foram os atos de desobediência civil ocorrendo dentro do evento.

Aproximadamente 3.500 pessoas participaram do protesto batizado de "Manifestação contra o Genocídio em Gaza", de acordo com as estatísticas da polícia. Inicialmente, esperava-se 1.000 participantes. Eles iniciaram sua marcha a partir do Kottbusser Tor e seguiram em direção à Lenaustraße, localizada perto da fronteira com Neukölln. Initially, the planned route extended all the way to Sonnenallee in Neukölln, a place significantly influenced by the Arab culture.

A pedra que iniciou a confusão foi relatadamente jogada da multidão em direção aos oficiais de polícia. Em seguida, mais pedras foram usadas como armas, intensificando o caos.

Leia também: