Canadá anuncia mandato de vacinação para viagens aéreas

A exigência de vacinação "inclui todos os viajantes aéreos comerciais, passageiros de comboios interprovinciais e passageiros de grandes embarcações marítimas com alojamento noturno, como os navios de cruzeiro", disse Omar Alghabra, ministro dos transportes do Canadá, durante uma conferência de imprensa virtual na sexta-feira.

O governo canadiano também vai exigir que todos os funcionários federais sejam totalmente vacinados até ao final de outubro.

Os ministros canadianos que intervieram na conferência de imprensa indicaram que pretendiam "dar o exemplo" a outros empregadores e canadianos, à medida que continuam a tentar reabrir em segurança mais sectores da economia.

Num comunicado divulgado após o anúncio, a Air Canada declarou que apoiava o novo mandato e que este estava em conformidade com os procedimentos científicos para viajar em segurança.

"Embora a Air Canada aguarde mais pormenores sobre o anúncio de hoje relativo às vacinas obrigatórias, trata-se de um passo em frente bem-vindo nas medidas em evolução para proteger a saúde e a segurança dos empregados das companhias aéreas, dos clientes e de todos os canadianos", segundo o comunicado.

O Canadá começou recentemente a permitir que os viajantes internacionais em lazer atravessem as suas fronteiras, começando esta semana com os americanos vacinados. Há planos provisórios para alargar as viagens discricionárias a outros visitantes internacionais vacinados para o Canadá no início de setembro.

Nos Estados Unidos, o Departamento de Segurança Interna não está atualmente a considerar a possibilidade de impor vacinas aos passageiros das companhias aéreas em voos domésticos, disse o Secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, a Pamela Brown, da CNN, na sexta-feira.

"Neste momento, não há", disse ele quando pressionado sobre o assunto.

Pelo menos dois executivos de companhias aéreas americanas disseram que não esperam que as vacinas sejam exigidas para viagens domésticas.

O diretor executivo daUnited Airlines, Scott Kirby, disse na quarta-feira que "é uma questão governamental, mas suspeito que não acontecerá a nível nacional", e o diretor executivo da Delta Air Lines, Ed Bastian, disse praticamente a mesma coisa em maio.

Kirby disse que é possível que as vacinas sejam exigidas para algumas viagens internacionais.

'Uma evolução' dos requisitos de vacinação

Apesar de o Canadá ter uma das taxas de vacinação mais elevadas do mundo - 71% dos canadianos elegíveis com mais de 12 anos estão totalmente vacinados - as taxas de vacinação estabilizaram nas últimas semanas.

Nos últimos meses, o Primeiro-Ministro Justin Trudeau afirmou que não acreditava que fosse necessário impor a vacinação.

Os seus ministros recuaram na sexta-feira e afirmaram que a sua posição era "uma evolução da postura do governo", tendo em conta os novos dados científicos, acrescentando que esta nova política constitui um incentivo para que os canadianos sejam vacinados.

Os ministros afirmaram que as pessoas com razões médicas documentadas para recusar uma vacina estão isentas, mas não foram categóricos sobre o que aconteceria aos empregados que se recusassem a ser vacinados apesar do mandato.

"Sabem o que é que os canadianos não querem? Os canadianos não querem voltar aos confinamentos. Os canadianos não querem voltar às restrições de viagem. Os canadianos querem continuar com as suas vidas e voltar ao normal o mais rapidamente possível. E não é raro que o governo desempenhe um papel regulador quando se trata de proteger a saúde e a segurança geral dos canadianos", afirmou Alghabra.

Embora se trate de uma política de grande alcance que será aplicada a nível nacional, muitas províncias canadianas não exigem atualmente que os trabalhadores do sector da saúde ou da educação sejam totalmente vacinados como condição de emprego.

As autoridades de saúde pública canadianas confirmaram na quinta-feira que o país está a braços com uma quarta vaga de Covid-19 e que o vírus está a ter um "forte ressurgimento".

O Canadá viu duplicar o número de casos activos de Covid em apenas duas semanas e as hospitalizações aumentaram mais de 10% só na última semana.

Marnie Hunter e Geneva Sands, da CNN, contribuíram para esta reportagem.Foto: Os passageiros saem depois de fazerem os testes de Covid-19 no Aeroporto Internacional de Vancouver, em Vancouver, na Colúmbia Britânica, a 22 de fevereiro de 2021. (Foto de Mert Alper Dervis/Anadolu Agency via Getty Images)

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com