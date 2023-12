Canadá alivia quarentena obrigatória para algumas chegadas

A partir da meia-noite do dia 5 de julho, os canadianos e os residentes permanentes que tenham recebido uma vacina contra o coronavírus aceite pelo Governo podem sair do isolamento mais cedo se o teste de Covid à entrada for negativo.

A medida, anunciada pelas autoridades federais na segunda-feira, porá termo à quarentena de duas semanas para os viajantes não essenciais que regressam ao Canadá e à quarentena nos hotéis, imposta há vários meses.

As alterações de política não se aplicam a estrangeiros totalmente vacinados, incluindo cidadãos dos EUA.

A fronteira entre os EUA e o Canadá permanece fechada a estrangeiros e a viagens não essenciais até, pelo menos, 21 de julho.

"Em ambos os lados da fronteira, estamos a proceder com a devida cautela e cuidado e a seguir o conselho dos nossos especialistas em saúde pública, à medida que começamos a aliviar as medidas fronteiriças.

"Mas é evidente que ainda não chegámos a esse ponto e temos muito trabalho pela frente. Penso que é mais uma oportunidade para incentivar os canadianos a continuarem a vacinar-se", declarou Bill Blair, Ministro da Segurança Pública do Canadá, durante uma conferência de imprensa em Otava, na segunda-feira.

Para evitar entrar em quarentena, os viajantes terão de apresentar prova de vacinação completa pelo menos 14 dias antes da viagem e um teste PCR Covid-19 negativo efectuado nas 72 horas seguintes à entrada no Canadá.

Todas as pessoas que entrarem no país terão de se auto-isolar em casa até que os resultados do seu teste à Covid-19 sejam negativos.

Na segunda-feira, a Agência de Saúde Pública do Canadá informou que mais de 75% dos canadianos elegíveis receberam pelo menos uma dose de vacina e mais de 20% dos residentes elegíveis foram totalmente vacinados.

Os funcionários federais consideraram que se trata de uma "primeira fase" da reabertura, tendo em conta o ritmo de vacinação no Canadá.

A flexibilização das restrições de quarentena não se aplica às crianças que ainda não são elegíveis para receber vacinas, o que significa que as menores de 12 anos ainda terão de completar o período de isolamento de 14 dias em casa.

"A investigação e a ciência indicam obviamente que as crianças podem ficar doentes com a Covid-19 e podem transmitir a Covid-19 e, como as vacinas não estão autorizadas para uso em crianças com menos de 12 anos, infelizmente a maioria das crianças não será vacinada", disse Patty Hajdu, ministra da Saúde do Canadá, durante a conferência de imprensa.

"Por isso, o conselho da equipa de cientistas e especialistas em saúde pública é que, para proteger os canadianos do contacto com um caso importado de Covid-19, as crianças com menos de 12 anos têm de ficar em quarentena".

