Campeonato do Mundo de 2022: A Amnistia Internacional insta a FIFA a reservar pelo menos 440 milhões de dólares para compensar os trabalhadores migrantes no Qatar

Numa carta aberta enviada ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, a Amnistia Internacional e um conjunto de outros grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que o organismo que rege o futebol mundial deve trabalhar com o Qatar para "estabelecer um programa abrangente que garanta a reparação de todos os abusos laborais para os quais a FIFA contribuiu".

"A seis meses da abertura do Campeonato do Mundo de Futebol FIFA Qatar 2022, centenas de milhares de trabalhadores migrantes ainda não receberam uma reparação adequada, incluindo uma compensação financeira, pelos graves abusos laborais que sofreram durante a construção e manutenção de infra-estruturas essenciais para a preparação e realização do Campeonato do Mundo no Qatar", lê-se na carta.

"A FIFA deve reservar um montante não inferior aos 440 milhões de dólares do prémio monetário oferecido às equipas participantes no Campeonato do Mundo, para ser investido em fundos de apoio à reparação."

O tratamento dado aos trabalhadores migrantes no Qatar durante o período de preparação para o torneio tem sido alvo de críticas generalizadas.

A Amnistia Internacional afirma que os problemas, que incluem condições de trabalho inseguras e horários excessivos, são "generalizados" no país.

A carta diz ainda que as autoridades do Qatar "não investigaram as causas da morte de milhares de trabalhadores migrantes desde 2010".

Embora reconhecendo os progressos realizados na proteção dos direitos dos trabalhadores no país, a carta afirma que a ajuda chegou demasiado tarde e que o "sistema de patrocínio kafala" do país permite que "empregadores sem escrúpulos abusem impunemente dos trabalhadores migrantes".

"Embora possa ser demasiado tarde para apagar o sofrimento causado por abusos passados, a FIFA e o Qatar podem e devem agir no sentido de reparar os danos e impedir a ocorrência de novos abusos", afirmou Agnès Callamard, Secretária-Geral da Amnistia Internacional.

"A indemnização dos trabalhadores que tanto deram para que o torneio se realizasse e a tomada de medidas para garantir que tais abusos não voltem a acontecer podem representar um importante ponto de viragem no compromisso da FIFA de respeitar os direitos humanos."

Resposta da FIFA

A FIFA congratulou-se com o facto de a Amnistia ter reconhecido as reformas laborais no país e afirmou que, juntamente com o Comité Supremo do Qatar para a Entrega e Legado (SC), estava a "implementar um processo de diligência devida sem precedentes" em relação à proteção dos trabalhadores envolvidos nos preparativos do Campeonato do Mundo.

Também disse que estava "atualmente a avaliar o programa proposto pela Amnistia Internacional", mas que o relatório abrangia "uma vasta gama de infra-estruturas públicas não específicas do Campeonato do Mundo da FIFA construídas desde 2010".

"Quando as empresas que trabalham no âmbito do Campeonato do Mundo da FIFA não cumprem as suas obrigações, a FIFA e a SC trabalham para garantir que o erro é corrigido pela entidade que causou o impacto, normalmente a empresa que emprega o respetivo trabalhador", disse um porta-voz da FIFA em declarações à CNN.

"Como consequência das iniciativas de bem-estar dos trabalhadores por parte dos organizadores do torneio, inúmeros trabalhadores receberam reparação de várias formas, incluindo o pagamento de salários em atraso, o reembolso de taxas de recrutamento através do esquema de reembolso universal do SC e outras formas de compensação.

"Como parte do esforço da CF para garantir o reembolso das taxas de recrutamento, por exemplo, os trabalhadores receberam pagamentos de um total de 22,6 milhões de dólares em dezembro de 2021, com mais 5,7 milhões de dólares comprometidos pelos contratantes.

"Outras formas de remediação incluem o fortalecimento da prática da empresa para garantir a não repetição, ou medidas punitivas impostas pelos organizadores do torneio ou pelo Ministério do Trabalho."

Comentários de Infantino

Em comunicado, a SC afirmou que "trabalhou incansavelmente para garantir o respeito pelos direitos de todos os trabalhadores envolvidos nos projectos do Campeonato do Mundo da FIFA no Qatar".

Em declarações anteriores, as autoridades do Qatar contestaram veementemente as acusações de violação dos direitos dos trabalhadores.

No início deste ano, o Secretário-Geral do Qatar 2022, Hassan Al Thawadi, afirmou que a sua nação tinha "passado 12 anos de trabalho contínuo dedicado à realização de um torneio que deixa um legado social, humano, económico e ambiental verdadeiramente transformador".

Em resposta ao último relatório da Amnistia Internacional, o Ministério do Trabalho do Qatar afirmou que "as reformas laborais do país continuarão a decorrer a um ritmo que garanta uma mudança holística e duradoura".

"O novo relatório põe em causa grande parte da boa vontade que foi gerada. O novo relatório mina grande parte da boa vontade que foi gerada. O envolvimento produzirá sempre melhores resultados do que a condenação, especialmente quando são exigidos de forma irracional", lê-se num comunicado.

No início deste mês, Infantino foi questionado sobre se a FIFA iria assumir algum compromisso com as famílias das pessoas que morreram durante os preparativos para o torneio.

"No que diz respeito à construção dos estádios do Campeonato do Mundo - estamos a investigar todos estes assuntos com entidades externas - foram três as pessoas que morreram", afirmou, abordando as críticas dirigidas à FIFA e aos responsáveis do Qatar sobre os trabalhadores migrantes.

"Quando se dá trabalho a alguém, mesmo em condições difíceis, dá-se-lhe dignidade e orgulho. Não é caridade. Não se faz caridade.

"Não se dá algo a alguém e se diz: 'OK, fica onde estás. Sinto-me bem porque posso dar-te alguma coisa'".

O Campeonato do Mundo de 2022 decorrerá entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano.

Fonte: edition.cnn.com