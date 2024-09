- Campanha contra o encerramento noturno do Parque Görlitz

Semana de Protesto e o significativo Dia de Protesto estão sendo organizados por grupos progressistas em Berlim-Kreuzberg em reação à proposta de cercamento e fechamento noturno do Parque Görlitzer. A Semana de Protesto começa na segunda-feira e apresenta atividades diárias no e ao redor do parque, incluindo debates, exibição de vídeos, protesto correndo, sessões de cinema e um grande piquenique. Um comício está agendado para 7 de setembro, sábado.

Durante o Dia de Protesto, agendado para domingo, há planos para teatro dramático e "atividades entretenidas" dentro do parque, como "cortar a barreira", "explodir bombas de tinta", "libertar os detidos" e "expulsar Wegner". O objetivo é criar uma atmosfera envolvente para atrapalhar a reforma planejada do parque através dessa resistência vibrante e desobediente.

É incerto quando a construção do cercamento proposto no Parque Görlitzer pode começar. O Tribunal Administrativo Superior de Berlim-Brandenburg (OVG) ainda não decidiu sobre um recurso do escritório do distrito de Friedrichshain-Kreuzberg. Até que o tribunal tome uma decisão, o Senado não deixará de agir. De acordo com o Senado, o fechamento noturno do parque visa combater crimes e violência relacionados a drogas. No entanto, o distrito de Friedrichshain-Kreuzberg contesta esses planos em juízo - até agora, sem sucesso.

Apesar dos processos judiciais em andamento no Tribunal Administrativo Superior de Berlim-Brandenburg, o Senado tem estado ativamente preparando o fechamento noturno do Parque Görlitzer para combater crimes e violência relacionados a drogas. Em resposta aos planos do Senado, a Semana de Protesto organizada no Parque Görlitzer culminará em um comício em 7 de setembro, que será realizado no Senado, exigindo uma reconsideração do cercamento e fechamento noturno propostos do parque.

