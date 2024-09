- Caminhões de grande porte passando por St. Pauli

No início da madrugada, dois transportadores colossais fizeram seu caminho através de Hamburgo. Os caminhões massivos estavam carregados com tanques jumbos especialmente projetados para a Ohly, uma empresa renomada com sede em Hamburgo, especializada em extratos de levedura. Eles estavam a caminho de Wandsbek, onde a Ohly estava construindo uma planta de fermentação moderna. Os dois tanques eram considerados essenciais para esse projeto. O transporte tinha um comprimento impressionante de 32 metros, uma largura de 5,6 metros e uma altura de 5,7 metros.

De acordo com o gerente do projeto, a altura do transporte ultrapassava a altura de limitação de quase todas as pontes, deixando apenas uma rota viável da Altona para Wandsbek. Assim, esse veículo colossal partiu do terminal de cruzeiros de Altona, atravessando a Reeperbahn, e cruzou a Millerntorplatz antes de chegar ao seu destino nas instalações da empresa em Wandsbek. Como resultado, várias ruas, incluindo a animada faixa de festas, foram momentaneamente bloqueadas.

O transporte colossal, carregando tanques essenciais para a planta de fermentação moderna da Ohly em Wandsbek, navegou pela Reeperbahn em St. Pauli, um distrito vibrante conhecido por sua vida noturna. Ao chegar à Millerntorplatz, continuou sua jornada em direção às instalações da empresa em Wandsbek.

Leia também: