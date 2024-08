- Caminhando de mãos dadas no tapete carmesim

Atriz venerável Sigourney Weaver (74) iluminou o tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza ao lado de sua filha Charlie "Shar" Simpson (34), ambas vestindo elegantes trajes pretos. O produtor Nemo Allen as acompanhou, e os três entrelaçaram os dedos para os fotógrafos à espera. Eles compareceram à exibição de "Beetlejuice Beetlejuice" (que estreia na Alemanha em 12 de setembro).

Weaver recebeu o Leão de Ouro deste ano por sua carreira, um reconhecimento a sua ilustre trajetória.

O estilo elegante de Weaver e Simpson

A inconfundível Weaver, indicada ao Oscar três vezes, usava um top brilhante e saia rodada, enquanto Simpson, que se identifica como não binário e utiliza pronomes ela/dela, usava um vestido preto com uma alça só.

O look de Weaver tinha brincos brilhantes, enquanto o de Simpson reluzia com pérolas. Weaver manteve a maquiagem leve, enquanto Simpson optou por um batom vermelho vivo.

Allen acrescentou uma pitada de cor com seu terno borgonha.

O casamento de longa data de Weaver com Jim Simpson

Weaver está casada há muito tempo com o pai de Shar, o produtor de teatro e cinema americano Jim Simpson (68), desde 1984.

Ao contrário de sua famosa mãe, Shar seguiu uma carreira na educação. Atualmente, ela serve como professora assistente no Laboratório de Narrativas Digitais da Universidade de Columbia, na Escola de Artes de Nova York.

Weaver ficou famosa por dar vida ao assustador e extraterrestre monstro no filme de terror de ficção científica "Alien - O Oitavo Passageiro" de Ridley Scott (86) em 1979. Quatro filmes subsequentes a apresentaram como protagonista, encerrando com "Alien 3" em 1992. Este mês viu o lançamento de "Alien: Resurrection", o último reboot da franquia duradoura.

Weaver foi indicada ao Oscar por seus papéis no primeiro filme "Alien" e "Gorillas in the Mist" (1988), além de "Working Girl" (1988).

