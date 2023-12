Cameron Smith regista o resultado mais baixo da história do PGA Tour e vence o Tournament of Champions

O golfista australiano terminou com 34 abaixo do par após 72 buracos, registando assim o resultado mais baixo da história num evento de quatro voltas do PGA Tour.

Smith terminou a ronda final com um resultado de oito abaixo do par (65), aguentando a forte concorrência do número 1 do mundo, Jon Rahm, que fez um resultado de sete abaixo do par (66) para terminar uma pancada atrás. No grupo da frente, Matt Jones registou um recorde de 61 para se manter na luta.

Mas Smith, de 28 anos, conseguiu aguentar-se para conquistar a sua quarta vitória no PGA Tour e, mais tarde, considerou "intenso" o desafio de aguentar Rahm.

"O Jonny (Rahm) e eu jogámos bem o dia todo. Também tivemos o Matty no grupo da frente a brilhar. Por isso, sim, uma ronda irreal, algo que nunca esquecerei de certeza", disse Smith.

"O Rahm é o melhor golfista do mundo e há muitas razões para isso. Parece que ele joga tudo o que tem para jogar, por isso foi bom ultrapassar isso e dar alguns golpes de volta.

"Joguei muito bem durante toda a semana. Obviamente, ser líder não é fácil. Dormir descansado. Sinto que passei muito tempo a olhar para o teto na cama esta semana. Nunca tinha feito isso antes. Foi bom ver em que ponto está o meu jogo contra alguns dos melhores jogadores do mundo. Tenho trabalhado muito e isso valeu a pena no início da época."

Smith registou oito birdies durante a sua ronda final, incluindo quatro nos seus últimos seis buracos.

Ao terminar com 34 abaixo do par, Smith quebrou o recorde anteriormente detido por Ernie Els, que tinha batido um total de 31 abaixo do par no Torneio dos Campeões em 2003.

A vitória - na qual liderou do início ao fim - coloca Smith em 10º lugar na classificação mundial e ele se torna o quarto australiano a vencer o torneio.

Depois de ganhar 1,476 milhões de dólares em Maui, Smith foi questionado sobre o que iria fazer com o dinheiro e a sua resposta foi tranquilizadoramente humilde.

"Vou ter de dormir sobre isso, para ser honesto. Quero dizer, estou bastante satisfeito com a minha situação atual. Sei que o carro da minha mãe deve estar a ficar com quatro ou cinco anos, por isso talvez um carro novo para a minha mãe."

