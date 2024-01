Cameron Smith: O "homem comum" do golfe a transformar-se num dos seus melhores jogadores

O australiano pode ser visto frequentemente na sua página do Instagram num barco com equipamento de pesca ou com uma das suas capturas.

Entre uma disposição sorridente e o seu corte de cabelo "negócios à frente, festa atrás", Smith tornou-se uma espécie de favorito dos fãs.

Entretanto, nos últimos dois anos, Smith, de 28 anos, também se transformou num candidato ou vencedor em série.

Começou 2022 em grande, vencendo o Torneio dos Campeões de forma histórica no início de janeiro, registando o resultado mais baixo da história num evento de quatro voltas do PGA Tour, ao derrotar o número 1 do mundo, Jon Rahm.

Posteriormente, perguntaram-lhe na conferência de imprensa porque é que a sua personalidade não mudou ao longo dos anos, especialmente à luz do seu recente sucesso no golfe. O repórter descreveu a sua personalidade como "everyman, se preferir, para os americanos, ou apenas o sólido e verdadeiro tipo que tem sido capaz de manter".

E a sua resposta foi tranquilizadora: "everyman".

"Não há nenhuma razão real para mudar a minha personalidade", disse Smith. "Acho que o meu pai me chicoteava, para ser honesto, se eu o fizesse.

"Não sei, é apenas a forma como fui educado. Fui educado para ser um tipo modesto que respeita toda a gente e, mesmo hoje, o Johnny também foi fantástico.

"Sempre que fazíamos um putt ou um birdie, era: 'Boa tacada, amigo' ou nunca houve qualquer ódio entre nós só porque estávamos a competir.

"Queríamos ganhar porque queríamos competir contra os melhores. Por isso, sim, acho que foi assim que fui educado e também respeito o bom jogo dos outros."

Embora reconheça que é "ótimo que as pessoas apoiem" o seu visual, Smith preferia que falassem do seu sucesso no campo.

Vencer

Desde que ganhou o seu primeiro evento do PGA Tour em maio de 2017 no Zurich Classic de Nova Orleães - em parceria com Jonas Blixt - Smith tornou-se um dos jogadores mais constantes do golfe.

Depois, ganhou dois campeonatos australianos PGA consecutivos em 2017 e 2018 no European Tour.

Foi nos últimos dois anos que Smith passou realmente para o nível seguinte.

Uma vitória no playoff no Sony Open em janeiro de 2020 foi a sua primeira vitória individual no PGA Tour antes de alcançar o seu melhor resultado num Major até à data, terminando empatado em segundo lugar atrás de Dustin Johnson no Masters em 2020. Smith também se tornou o primeiro golfista na história do Masters a jogar as quatro rondas nos 60s.

Voltou a vencer o Zurich Classic de Nova Orleães em 2021, desta vez em parceria com o compatriota Marc Leishman, enquanto Smith terminou empatado em 10º lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020.

Depois de ter atingido os seus limites no final da época do PGA Tour de 2020-21, Smith começou o novo ano da forma perfeita com a sua vitória recorde em Maui, algo que atribui a uma melhoria na sua condução.

Smith diz que passou algum tempo no driving range durante a época baixa a praticar o seu driver.

Quando lhe perguntaram o que tinha feito para melhorar a sua condução, Smith disse: "Não foi muito. Provavelmente apenas bater mais bolas com o driver, para ser honesto.

"Não sou preguiçoso. Na verdade, acho que sou preguiçoso no campo. Passo pelos wedges e pelos ferros e penso: "Estou pronto para ir para casa agora. Mal acerto nos drivers. Por isso, certifiquei-me de que ficava lá mais 10 a 15 minutos e batia algumas bolas".

O resultado foi a subida meteórica de Smith na classificação mundial e a sua entrada no top 10 pela primeira vez na sua carreira.

Um dos seus objectivos para o resto do ano é qualificar-se e liderar a International President Cup Team que irá defrontar a equipa dos EUA em Quail Hollow em setembro.

"Quero definitivamente fazer parte dessa equipa", disse Smith. "Gostei tanto do torneio da última vez que ficaria destroçado se o perdesse. E tem sido um dos meus objectivos desde que me tornei profissional estar na equipa e vou tentar estar lá novamente."

Fonte: edition.cnn.com