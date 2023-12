Caitlin Clark, que bateu o recorde, leva o nº 2 de Iowa a uma vitória impressionante sobre a atual campeã South Carolina na Final Four

Seria preciso uma das maiores atuações da NCAA para derrubar as Gamecocks, e foi exatamente isso que Caitlin Clark fez na sexta-feira, quando levou a segunda colocada Iowa a uma impressionante vitória por 77 a 73 na Final Four sobre a invicta campeã no American Airlines Center, em Dallas, Texas.

Ao todo, Clark marcou 41 pontos - um recorde na Final Four feminina - diante de mais de 19.000 torcedores, dando sequência ao seu triplo-duplo de 41 pontos na Elite Eight.

A recém-coroada Jogadora do Ano da AP também somou oito assistências e seis rebotes, além de ter marcado os últimos 13 pontos dos Hawkeyes no quarto período, levando-os ao seu primeiro título da NCAA na história do programa.

"Tudo o que fizemos foi acreditar uns nos outros", disse Clark na transmissão da ESPN após o jogo. "Sabes que podemos não ser os mais altos, sabíamos que eles nos iam vencer no vidro, mas tudo o que tínhamos de fazer era ter algum coração e alguma crença e sabes que conseguimos quando precisávamos de grandes jogadas e estou muito orgulhoso deste grupo."

A guardiã da Carolina do Sul, Zia Cooke, marcou 24 pontos e oito ressaltos, enquanto a estrela da frente, Aliyah Boston, teve dificuldades na derrota, marcando oito pontos em 2 de 9 remates de campo.

Enquanto isso, a terceira cabeça-de-chave LSU montou uma épica reviravolta no quarto período para superar a primeira cabeça-de-chave Virginia Tech, por 79 a 72, e avançar para seu primeiro jogo pelo título nacional na história do programa, o que significa que uma nova campeã nacional feminina da NCAA será coroada no domingo.

As Tigers perdiam por nove pontos à entrada para o quarto período, mas fizeram uma corrida de 22-3, conseguiram uma vantagem de dois dígitos de 72-62 a três minutos do fim e conseguiram uma vitória memorável.

A armadora da LSU Alexis Morris marcou um recorde de jogo com 27 pontos, e a estrela do ataque Angel Reese acrescentou 24 pontos e 12 ressaltos, incluindo um total de 20 dos 29 pontos da LSU no quarto período.

"É como um sonho. Ainda não me apercebi que estou na Final Four, nem sequer estou a acreditar", disse Reese após o jogo. "É uma loucura o quanto a minha vida mudou num ano. O quanto cresci dentro e fora do campo e depois estar com este programa fantástico, LSU, e depois estar com os meus fantásticos colegas de equipa e treinadores fantásticos. Nem sei o que sentir neste momento".

A treinadora principal da LSU, Kim Mulkey, três vezes treinadora do campeonato nacional em Baylor, em 2005, 2012 e 2019, tornou-se a segunda treinadora a liderar dois programas diferentes para o jogo do campeonato nacional.

"Sou abençoada", disse Mulkey ao chegar ao jogo do título. "Voltei para casa por muitas razões. Uma delas é para um dia pendurar uma faixa de campeão no PMAC. Nunca, mas nunca, pensamos que vamos fazer algo assim em dois anos.

"Pensamos em todos os jogadores masculinos que jogaram na LSU, pensamos em todas as jogadoras que jogaram. Quando me disseram que nenhuma tinha jogado para um campeonato nacional, fiquei surpreendido, por isso é um feito. É um passo na direção certa", acrescentou Mulkey.

Iowa e LSU se enfrentarão no domingo, 2 de abril, pelo campeonato nacional feminino.

Fonte: edition.cnn.com