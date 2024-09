Cada vez mais, os trabalhadores mais velhos na Alemanha optam por continuar a trabalhar depois da idade tradicional de reforma.

Na Alemanha, há uma tendência de pessoas mais velhas permanecerem no mercado de trabalho por períodos mais longos. O número de trabalhadores, cobertos pela previdência social, com idades entre 55 e a idade de aposentadoria, passou de cerca de 2,6 milhões em dezembro de 2000 para quase 8 milhões em dezembro de 2023, de acordo com dados da Agência do Trabalho de Nuremberg. Este é o maior número em cerca de duas décadas. Em dezembro de 2013, era de 4,8 milhões, e em dezembro de 2003, era de aproximadamente 2,6 milhões. Isso indica um aumento de cerca de 14 pontos percentuais, para 59%, na taxa de emprego de trabalhadores mais velhos nos últimos dez anos. Em comparação, a taxa de emprego geral para toda a força de trabalho aumentou apenas 7 pontos percentuais, para 63%, no mesmo período. No entanto, a taxa de emprego cai para 20% para indivíduos com idades entre 65 e 69 anos, de acordo com estimativas do Instituto de Pesquisa do Emprego. Em comparação com outros países da OCDE, a Alemanha ocupa o segundo lugar entre os países da UE em termos de taxa de emprego para those com idades entre 55 e 64 anos. No entanto, ela fica na terceira parte inferior e fica significativamente abaixo da média da OCDE quando se trata de taxas de emprego acima de 65 anos.

