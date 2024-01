Caça nacional ao "saco verde" desaparecido da lenda desportiva australiana

O mistério do boné "baggy green" desaparecido surgiu na terça-feira, quando o batedor de abertura da Austrália, David Warner, recorreu às redes sociais para pedir ajuda, depois de o boné ter desaparecido durante o trânsito na transportadora nacional Qantas.

"Infelizmente, este é o meu último recurso para fazer isto", disse Warner num vídeo do Instagram que se tornou viral.

Para os não iniciados, um baggy green é um boné dado aos jogadores de críquete da Austrália, numa tradição de mais de um século.

Além de serem um símbolo icónico do desporto, são também incrivelmente valiosos. Antes da sua morte, em 2022, o antigo spinner australiano Shane Warne vendeu o seu por mais de um milhão de dólares australianos (676 000 dólares).

Na terça-feira, Warner, claramente perturbado, disse que o boné estava numa mochila juntamente com presentes para as suas filhas, mas que todos tinham desaparecido durante o transporte de Melbourne para Sydney para o jogo de teste de quarta-feira contra o Paquistão.

A perda do boné não podia ter vindo em pior altura - Warner tinha planeado usá-lo quando entrasse no Sydney Cricket Ground para o último jogo de teste da sua carreira.

"Alguém tirou a minha mochila da minha bagagem... dentro da mochila estava o meu saco verde. Isso é sentimental para mim. É algo que eu gostaria de ter de volta nas minhas mãos", disse Warner no vídeo do Instagram.

A situação do jogador foi ouvida pelo capitão paquistanês Shan Masood, que apelou a "uma busca em todo o país agora mesmo por parte do governo australiano".

"Talvez precisemos dos melhores detectives para o recuperar, porque (Warner) é um grande embaixador (do desporto) e merece todo o respeito e celebração pela sua carreira inacreditável", disse Masood numa conferência de imprensa antes do jogo.

Parece que o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, pode ter estado a ouvir, porque começou a sua primeira conferência de imprensa do ano na quarta-feira com uma menção especial ao boné - e um apelo ao seu regresso.

"David Warner representou a Austrália em mais de cem ocasiões. Os bonés verdes e largos pertencem-lhe. Ele mereceu-os e devem ser devolvidos", disse Albanese.

Com o que parece ser o país inteiro prendendo a respiração, o pai de Warner, Howard, previu que era apenas uma questão de tempo até que o boné voltasse a aparecer.

Falando à rádio local, ele disse: "Seja qual for o sacana que levou (o saco verde) vai ter de o largar muito em breve. Vão encontrá-lo largado algures".

O chapéu não foi encontrado antes de quarta-feira e, em vez disso, Warner usou um boné de substituição para o seu último teste.

O esquerdino anunciou a sua retirada dos Testes e do críquete internacional de um dia antes do encontro com o Paquistão. Este é o seu 112º jogo de teste pela Austrália.

Apesar dos seus elogios em campo - o mais recente destaque foi o seu papel de liderança na vitória da Austrália na Taça do Mundo no ano passado - Warner é também considerado uma personagem polémica, tendo estado envolvido no escândalo de adulteração de bolas "sandpaper-gate" de 2018.

Fonte: edition.cnn.com