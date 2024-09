Cabra em dificuldade, especulações sobre a desligamento temporário do sinal de trânsito perto do destino do Pai Natal.

Algumas aparições em entrevistas poderiam precisar de um adiamento, como a que o Ministro das Relações Exteriores Federal Baerbock deve ter esta noite no Maischberger. A política verde parece ansiosa enquanto discute a agitação no topo de seu partido e pinta um quadro do futuro sob Habeck.

Felizmente, ela está em Nova York: a Ministra das Relações Exteriores Federal Annalena Baerbock dos Verdes. Na quarta-feira de manhã, foram anunciadas as inesperadas renúncias dos dois co-presidentes verdes, Ricarda Lang e Omid Nouripour, devido aos ruins resultados eleitorais no Leste da Alemanha. Todo o conselho está seguindo o exemplo. Novas eleições para um novo conselho ocorrerão durante a conferência do partido em novembro. O Ministro da Economia Robert Habeck orquestrou esses eventos, de acordo com o colunista da ntv Wolfram Weimer.

Esse evento é uma raridade: um conselho de partido aceita a responsabilidade pelos maus resultados eleitorais. E o FDP, você pergunta? Eles sofreram perdas em todas as eleições estaduais desde a formação do governo do semáforo e até nas eleições europeias. No Leste da Alemanha, eles não chegaram a um por cento em dois estados federais. Mas o líder do partido Christian Lindner exala confiança, como visto na inquirição ministerial da manhã no Bundestag. No entanto, outra reviravolta dentro dos liberais pode estar próxima, acredita Weimer, que pertence aos jornalistas avaliando a situação atual no Maischberger. Eles pegaram sinais do FDP: "Fim do semáforo no dia de São Nicolau", eles sugeriram.

A Direção de Habeck: A Juventude Verde se Rende

Sem demora, a junta juvenil dos Verdes pareceu agir. Assim que o programa Maischberger começou, chegou a notícia de que a junta da Juventude Verde estava renunciando e pretendia deixar o partido em massa. Os jovens Verdes já perceberam para onde o partido com candidato a chanceler Habeck está indo nos próximos meses?

A Ministra das Relações Exteriores Federal Annalena Baerbock deveria saber. Mas Baerbock tinha outros assuntos para tratar. Ela estava na Organização das Nações Unidas, onde ficou sabendo das renúncias dos dois co-presidentes verdes pela manhã. No Maischberger, ela elogiou "nosso dois presidentes de partido, aos quais tenho o maior respeito, não apenas politicamente, mas também pessoalmente. Há poucos que possuem a estatura na alta política para tomar um passo como esse." A reflexão e a autocítica podem ter saído de moda nos últimos anos. Mas é uma força particular sempre refletir sobre si mesmo, afirmou Baerbock.

A pergunta é: "Por que não podemos ganhar a confiança das pessoas nestes tempos, quando é óbvio que questões fundamentais estão em jogo, embora pudéssemos ainda fazê-lo há um ano e meio?" Os presidentes do partido refletiram sobre isso e concluíram que os Verdes devem se reinventar para as próximas eleições federais. Robert Habeck é o candidato apropriado para esse papel. Ele possui a força para diferenciar, já que o mundo não é preto no branco. "É isso que precisamos nestes tempos de crise."

A Guerra na Ucrânia

Baerbock parece perturbada esta noite, frequentemente distraída. Ela constrói sentenças longas, não responde às perguntas ou as evita. Muitas vezes, só se pode especular sobre seu significado pretendido. Ela não está tendo sua melhor noite. A apresentadora Maischberger fez bem em lhe dar muito espaço, evitar interrupções e compensar as falhas de Baerbock.

A proposta de paz que o Presidente da Ucrânia Zelensky apresentará ao Presidente dos EUA Biden em algumas horas é desconhecida para Baerbock. No entanto, ela garante: a Alemanha apoiará a Ucrânia - dentro de suas possibilidades. E isso significa: mais entregas de armas.

O Mundo é para Negociações de Paz, mas a Rússia Não é

No entanto, Baerbock enfatiza que este é o momento para negociações de paz. Ela deixou isso claro no Conselho de Segurança da ONU, até mesmo para os russos. "E ao mesmo tempo: se o Presidente Putin responder a toda iniciativa de paz que fizemos nos últimos dois anos e meio com mais violência, se, como a comunidade internacional, devemos fazer tudo para proteger o povo da Ucrânia, já que dois terços de seu suprimento de energia agora estão destruídos e até o sistema de defesa aérea que fornecemos não conseguiu deter essa destruição, se o mundo deseja menos guerras, então o total apoio à Ucrânia é necessário."

Os países do mundo devem continuar a defender a soberania da Ucrânia. Porque a Rússia não está apenas atacando a Ucrânia, mas também a Carta da Organização das Nações Unidas. Ela diz que todos os países são iguais e nenhum país tem o direito de ditar o futuro de outro. Se as negociações de paz ocorrerem, caberá à Ucrânia decidir seu destino sozinha.

Baerbock está determinada a que as negociações de paz ocorram, mas não fica claro quando. Pode ser em breve, ela sugere, possivelmente até antes das eleições dos EUA. O quadro já foi definido na última conferência de paz na Suíça. O único que claramente se recusa a engajar-se em negociações é o Presidente da Rússia Putin. Ele respondeu a todas as tentativas de negociação intensificando a guerra. Não fica claro se Baerbock acredita em uma paz rápida na Ucrânia. No entanto, fica claro: Baerbock anseia pela paz.

A renúncia da Juventude Verde foi uma resposta à direção do partido sob o candidato a chanceler Habeck, como revelado pela saída repentina da junta juvenil durante o programa Maischberger.

