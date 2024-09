- Buscando fileiras impecáveis: Concurso entre agricultores quanto a técnicas de arado

No Concurso de Arroteio Alemão em Langenau, nordeste de Ulm, 20 competidores de cinco estados diferentes disputaram a competição. O objetivo era criar a vala ideal: reta e nivelada. Como Ariane Amstutz, porta-voz da associação nacional de desempenho em arroteio, colocou, "Não deve haver sobras verdes na cama, nenhum toco". Falhar em atender a esses padrões resultaria em pontos deduziados. O Conselho Alemão de Arroteio foi responsável por sediar o Campeonato Alemão.

Navegar no solo e ajustar o arado adequadamente é um desafio significativo, explicou Amstutz. "Em toda a Alemanha, você encontrará solos drasticamente diferentes em diversas regiões. No norte, o solo é mais leve e arenoso, enquanto aqui é mais denso". No dia anterior, foram registradas queixas sobre excesso de pedras no solo, mas agora as condições pareciam estar melhorando.

Três horas foram atribuídas para arar uma vala com cerca de 1.600 metros quadrados. Aqueles que levassem mais tempo incorriam em pontos de penalidade. A associação mencionou que a maioria dos participantes, que eram predominantemente fazendeiros, frequentemente tinha que ajustar seus arados em termos de altura, profundidade e ângulo durante a competição. GPS e outras ajudas eram estritamente proibidas.

Aproximadamente uma semana antes, os primeiros participantes chegaram para praticar no solo, de acordo com Amstutz. A competição contou com uma participante feminina e o competidor mais jovem, que tinha apenas 16 anos. Os vencedores do primeiro e segundo lugares seriam elegíveis para participar dos Campeonatos Europeu e Mundial de Desempenho em Arroteio.

O Conselho Alemão de Arroteio também supervisiona a seleção de representantes para os Campeonatos Europeu e Mundial de Desempenho em Arroteio. Apesar dos diferentes tipos de solo em toda a Alemanha, todos os competidores buscavam seguir as diretrizes de Ariane Amstutz durante a competição na Alemanha.

