- Bund está a descarregar ações do Commerzbank <unk> qual é o preço?

Com a crise financeira a 16 anos, o governo planeja gradualmente se desfazer de sua participação na Commerzbank. O ministério das finanças anunciou uma primeira etapa para a venda de ações. O prazo para a retirada completa é incerto, e os lucros esperados não estão à vista.

Na terça-feira à noite, o ministério das finanças anunciou os planos do governo para se desvincular da Commerzbank. Em uma primeira medida, o governo planeja reduzir sua participação de 16,49% na Commerzbank, mantida através do Fundo de Estabilização do Mercado Financeiro (FMS).

Florian Toncar, Secretário de Estado Parlamentar no Ministério Federal das Finanças e chefe do comitê interministerial responsável, comentou: "A Commerzbank provou novamente ser uma entidade estável e lucrativa. Portanto, é apropriado que o estado vá gradualmente vendendo suas ações na instituição estável."

Resgate bilionário durante a crise financeira

O governo resgatou o banco de Frankfurt, que absorveu o Dresdner Bank em dificuldades durante a crise financeira global, com fundos dos contribuintes. A Commerzbank recebeu uma injeção de capital de 18,2 bilhões de euros do FMS em 2008 e 2009. Até agora, cerca de 13,15 bilhões de euros foram devolvidos, de acordo com o ministério das finanças. No entanto, o governo ainda é o maior acionista individual do banco.

Com o valor atual das ações, a participação remanescente do governo vale aproximadamente 2,5 bilhões de euros. O custo de aquisição inicial foi de cerca de cinco bilhões de euros. Para fazer um lucro, o preço das ações teria que alcançar cerca de 26 euros - as ações da Commerzbank foram negociadas pela última vez em torno de 13 euros.

Ao contrário do resgate da Lufthansa, que o governo resgatou durante a pandemia do coronavírus e lucrou mais de 700 milhões de euros com a venda de sua participação, é provável que os contribuintes tenham prejuízo na Commerzbank.

Os lucros da venda das ações da Commerzbank serão canalizados para o Fundo de Estabilização do Mercado Financeiro, que apoiou outras instituições durante a crise financeira. De acordo com o ministério das finanças, o fundo tinha um déficit de cerca de 21,6 bilhões de euros no final de 2023.

Commerzbank supera a crise

A Commerzbank já emergiu da crise através de uma ampla reestruturação corporativa. No ano passado, a empresa relatou um lucro recorde de aproximadamente 2,2 bilhões de euros. Manfred Knof, que assumiu o cargo de CEO no início de 2021, intensificou as medidas de austeridade: o banco demitiu milhares de funcionários e reduziu significativamente sua rede de filiais na Alemanha. O lucro líquido é projetado para alcançar 3,4 bilhões de euros até 2027.

O governo federal provavelmente aprovou esse desenvolvimento. No início do ano, já havia anunciado planos para vender outras participações empresariais. Reinhard Houben, porta-voz da política econômica do grupo parlamentar da FDP, considerou a venda da participação do governo federal na Commerzbank um sinal positivo. "Com isso, o governo federal está continuando sua posição consistente de também se desfazer de participações empresariais."

Governo vende ações estatais

Em fevereiro, o governo vendeu ações na Deutsche Post com um valor superior a dois bilhões de euros. Esses recursos são destinados a um aumento de capital planejado na Deutsche Bahn, controlada pelo estado.

As participações estatais podem ser benéficas em certos casos. No entanto, uma condição é que o estado se retire das empresas quando sua participação não for mais necessária. Nesse sentido, o governo federal deveria se desfazer de grande parte de suas ações na empresa de energia Uniper e não prolongar o prazo previsto para a retirada de 2028", disse Houben.

A saída do estado atrai novos investidores?

A saída iminente do estado desperta especulações sobre potenciais grandes investidores se juntando à Commerzbank ou até mesmo uma aquisição. No entanto, o CEO da Deutsche Bank, Christian Sewing, descartou rapidamente tais ambições na quarta-feira. "Nosso foco está na Deutsche Bank", disse Sewing na cimeira bancária do Handelsblatt em Frankfurt. Sob sua liderança, uma aquisição da Commerzbank pela Deutsche Bank "não será uma consideração", respondeu quando perguntado.

A Commerzbank já foi considerada um alvo de aquisição por bancos nacionais e estrangeiros. Houve rumores de uma venda da Commerzbank para a italiana UniCredit. A Deutsche Bank e a Commerzbank já tiveram conversas sobre uma fusão. Essas discussões fracassaram em 2019.

A CFO da Commerzbank, Bettina Orlopp, afirmou na conferência do Handelsblatt que o anúncio do ministério das finanças era uma prova da direção correta da Commerzbank. Se potenciais investidores expressarem interesse em ingressar no banco, iremos examiná-lo. "No entanto, nossa prioridade número um é impulsionar a Commerzbank."

A crise financeira levou a Commerzbank a precisar de um resgate de um bilhão de euros do governo, com o estado se tornando seu maior acionista individual. Agora, com o governo planejando vender sua participação na Commerzbank após a crise financeira, os potenciais lucros da venda poderiam ajudar a compensar o déficit no Fundo de Estabilização do Mercado Financeiro, que foi utilizado durante a mesma crise financeira.

Leia também: