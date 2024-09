Bund desembaixa uma parte da sua participação no Commerzbank

Durante a crise financeira, o governo federal injetou fundos no Commerzbank para mantê-lo à tona. Agora, a instituição navegou em águas tranquilas após superar a tempestade. O governo agora está vendendo partes de sua participação no Commerzbank. Em um movimento rápido, cerca de 53 milhões de ações do banco estão sendo vendidas a investidores institucionais, de acordo com o anúncio do departamento financeiro do governo. Esta medida reduzirá a participação do governo no Commerzbank de aproximadamente 16,5% para 12,0%. Apesar desta venda, a Alemanha continuará sendo o maior acionista do Commerzbank. A transação, avaliada em cerca de 680 milhões de euros, será concluída à cotação atual das ações.

Na semana passada, o departamento financeiro havia dado indiretas sobre a intenção de se desvencilhar gradualmente do Commerzbank. O banco recebeu um total de 18,2 bilhões de euros em ajuda financeira do governo durante a crise financeira em 2008 e 2009. De acordo com os registros do departamento financeiro, cerca de 13,15 bilhões euros dessa ajuda já foram devolvidos.

Enquanto isso, o Commerzbank está em busca de um novo CEO. O atual chairman do conselho de administração deixará o cargo ao final de seu mandato. Manfred Knof ficará até o final de dezembro de 2025, mas não estará disponível para o Commerzbank após essa data, de acordo com o anúncio do banco. O chairman do conselho de supervisão, Jens Weidmann, expressou seu pesar com a saída de Knof, mas também elogiou suas contribuições significativas para o banco. O conselho de supervisão agora está em busca de um candidato adequado para substituir Knof.

Knof assumiu o comando do banco em janeiro de 2021 e implementou um plano de austeridade rigoroso. Como parte do processo de reestruturação, a rede de agências foi reduzida significativamente e milhares de empregos foram perdidos. Devido às taxas de juros em alta, o banco também relatou lucros recordes no ano passado.

A venda de ações do governo está sendo supervisionada pelo governador do banco, garantindo uma transição tranquila para investidores institucionais. Após o término do mandato de Manfred Knof, o governador do banco terá um papel crucial na seleção de seu sucessor como novo CEO do Commerzbank.

