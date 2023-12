Bulgária e Roménia aderem ao espaço Schengen para passageiros marítimos e aéreos

Os controlos nas fronteiras aéreas e marítimas serão abolidos a partir de março de 2024 e as discussões sobre a abolição dos controlos nas fronteiras terrestres continuarão no novo ano, de acordo com uma declaração da Comissão Europeia.

"Um espaço Schengen alargado tornará a UE mais forte enquanto União, internamente e na cena mundial", afirmou a Comissão, dando as boas-vindas aos dois países à zona sem fronteiras.

Atualmente, o espaço Schengen permite viajar sem restrições num território de 26 países (dos quais 22 são países da UE) e inclui mais de 400 milhões de cidadãos, o que faz dele o maior espaço de livre circulação do mundo, segundo a Comissão.

A decisão de acrescentar a Bulgária e a Roménia foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Europeu, disse ainda a Comissão, referindo que tinha enviado várias "missões de averiguação" em 2022 e 2023 às fronteiras externas dos países para confirmar a sua disponibilidade para aderir a Schengen.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, enviou as suas felicitações à Roménia e à Bulgária através do X, chamando-lhe "um passo há muito aguardado para que os cidadãos romenos e búlgaros desfrutem de uma liberdade de circulação mais fácil, com a perspetiva de um transporte terrestre no futuro".

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu a decisão como "um momento histórico para a Bulgária e a Roménia. E um dia de grande orgulho para os cidadãos romenos e búlgaros... Trata-se de um importante passo em frente para ambos os países e para o espaço Schengen no seu conjunto".

Fonte: edition.cnn.com