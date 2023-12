Bryson Stott comprou bilhetes para um superfã dos Phillies que perdeu o pai

Geoff Crawley, um fã de longa data dos Phillies, não tinha dinheiro para comprar bilhetes para ver a equipa jogar em Filadélfia, informou a WCAU-TV. Mas ele estava determinado a ver a equipa jogar - por isso usou milhas aéreas para reservar um voo de Washington, DC, para San Diego.

A paixão de Crawley pelos Phillies começou com o seu pai, Skip, que morreu de cancro em julho, segundo a WCAU. Ele levou uma camisola com uma fotografia do pai para o jogo de San Diego e colocou-a no banco ao seu lado.

E quando o repórter da WCAU, John Clark, publicou uma fotografia do adepto com a sua comovente homenagem ao pai no Twitter, na quarta-feira, a história rapidamente se espalhou, acabando por chegar a pelo menos um membro da equipa.

Na sexta-feira, Stott retuitou a imagem de Crawley, escrevendo: "Teria todo o gosto em deixar-lhe dois bilhetes para este fim de semana".

A história de Crawley foi particularmente significativa para Stott, que perdeu um amigo do l iceu devido a leucemia.

"Quero dizer, odeio o cancro", disse Stott, segundo o repórter da WCAU John Clark. "O cancro é a pior coisa do planeta. Para (Geoff) torcer por nós em todo o caminho na Califórnia e honrar seu pai foi muito legal."

No Twitter, Crawley expressou sua gratidão pelo gesto gentil do shortstop - e pediu aos fãs do Phillies que usassem a hashtag #WinItForSkip para homenagear seu falecido pai.

"Muito obrigado por todo o amor", escreveu ele na quarta-feira.

Correção: Uma versão anterior deste artigo atribuía incorretamente a reportagem do repórter da WCAU John Clark.

Fonte: edition.cnn.com