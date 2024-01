Bryson DeChambeau recebe mensagem de texto de Tiger Woods e ganha o Arnold Palmer invitational

A caminho da decisiva ronda final do famoso Arnold Palmer International, na luta pelo seu primeiro título do PGA Tour de 2021, Bryson DeChambeau recebeu uma mensagem de apoio de um certo vencedor de 15 títulos importantes.

"Recebi uma mensagem do Tiger [Woods] esta manhã... Nós apenas conversamos sobre 'Continue lutando, não importa o que aconteça' e jogue com ousadia como o Sr. Palmer", disse DeChambeau em uma entrevista televisionada.

Woods está atualmente a recuperar de ferimentos graves nas pernas, sofridos num acidente de capotamento de um só veículo perto de Los Angeles, em que o seu SUV atravessou um separador, passou por duas faixas de rodagem, bateu numa árvore e aterrou do lado do condutor no mato.

A inspiração do oito vezes vencedor do Arnold Palmer Invitational ajudou claramente a motivar DeChambeau. Depois de fazer bogeying no buraco de abertura da ronda final, o campeão do US Open de 2020 não perdeu mais nenhuma pancada, acabando por terminar o torneio com 11 abaixo do par - uma pancada à frente de Lee Westwood.

"Ganhar o evento do Sr. Palmer está para além dos meus sonhos mais loucos", disse DeChambeau, vestido com a camisola vermelha do campeão em honra de Palmer.

"Vim para cá como amador, ele (Palmer) deu-me um convite e adorei este campo de golfe assim que cheguei. Adorei o ambiente e adoro os adeptos. Adorei o que o Sr. Palmer fez com este lugar e o que ele fez e o legado que deixou aqui."

LEIA: Há uma escassez de jogadoras negras no LPGA Tour. Esta mulher quer que isso mude

Mudar o desporto

Embora a vitória de DeChambeau tenha sido memorável, provavelmente não será o que as pessoas vão recordar deste torneio nos próximos anos.

A imagem de DeChambeau a levantar os braços em sinal de celebração, depois de ter batido a bola cerca de 370 jardas sobre uma enorme extensão de água no sexto buraco do par 5, poderá ser um momento seminal para o desporto.

Desde que regressou da pausa do golfe, no ano passado, 40 quilos mais pesado e com um swing mais rápido, DeChambeau ultrapassou os limites do desporto.

A sua capacidade de levar a bola mais longe - liderou o PGA Tour na época passada por uma distância considerável - ajudou-o a conquistar o primeiro Major da sua carreira no ano passado e domou alguns dos desafios mais difíceis do golfe.

E mais uma vez mostrou como a sua força adicional provou ser um código de batota, deliciando os fãs com a sua ridícula demonstração de força no sexto buraco do torneio.

Visite CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

Enquanto os jogadores normalmente têm de contornar o lago em Bay Hill, na Florida, DeChambeau atacou o obstáculo de frente, conduzindo a bola 370 jardas no sábado.

No domingo, DeChambeau foi ainda mais longe, pois, de acordo com o PGA Tour, percorreu 377 jardas, deixando apenas 88 jardas para o buraco.

Westwood - que procurava o seu primeiro título do Tour desde 2010 - brincou com os meios de comunicação social depois de ter jogado, dizendo que talvez DeChambeau venha a ter uma atitude ainda mais agressiva no buraco no próximo ano e vá "diretamente para o green, sem se acobardar".

"Ele consegue dominar um campo de golfe, por isso é divertido de ver", disse Westwood.

"Achei que tivemos uma boa batalha. Acho que ninguém ia fazer 68 ou 67 pancadas", disse Westwood. "Foi um dia para jogar com sensibilidade, aguentar e fazer os pars."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com