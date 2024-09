Bruxelas avalia as medidas de controlo das fronteiras implementadas pela Alemanha

A Comissão Europeia ainda não tomou uma decisão sobre o apoio a controles fronteiriços extensivos na Alemanha. A proposta da Ministra Faeser está sendo considerada, mas parece haver obstáculos significativos, como sugerido por Bruxelas.

De acordo com os padrões europeus, a porta-voz da Comissão, Anitta Hipper, afirmou em Bruxelas que os controles fronteiriços instituídos pelos Estados-membros devem ser "essenciais e apropriados" e devem seguir as diretrizes do Código de Fronteiras de Schengen. Portanto, tais ações devem permanecer como raras exceções, ela enfatizou.

Hipper e o porta-voz-chefe Eric Mamer se recusaram a comentar se os novos controles fronteiriços da Alemanha cumprem esses padrões. Ambos enfatizaram que a administração alemã relatou as medidas em Bruxelas e agora estão sendo revisadas. "Tudo além disso é especulação", disse Hipper.

A Comissão abordou a preocupação de que, se outros países europeus intensificarem os controles fronteiriços seguindo o exemplo da Alemanha. A Áustria já havia declarado sua relutância em aceitar refugiados rejeitados pela Alemanha.

Na segunda-feira, a Ministra do Interior Federal, Nancy Faeser, anunciou planos para verificações de fronteira em todas as fronteiras terrestres da Alemanha. Essas medidas entrarão em vigor em 16 de setembro e initially durarão seis meses. Faeser justificou essa medida como necessária para "controle da migração ilegal" e "segurança interna".

O Acordo de Schengen permite a livre circulação dentro da Europa desde 1995. Os controles de fronteira devem ocorrer apenas nas fronteiras externas da área de Schengen, que inclui 29 países. Em circunstâncias excepcionais, os Estados-membros podem reinstituir os controles - como visto no caso da Alemanha, por um período inicial de seis meses, com a opção de prorrogação. Anteriormente, países como França e Itália implementaram essas medidas devido à crise de refugiados e ameaças terroristas.

As discussões sobre as mudanças na política migratória têm ocorrido no Ministério do Interior Federal desde a tarde. A primeira discussão na terça-feira não chegou a uma resolução. A Ministra Faeser havia prometido mais rejeições do que antes na quarta-feira, com a União fazendo disso um pré-requisito para participar da reunião subsequente.

