Brooks Koepka e Bryson DeChambeau vão defrontar-se na última edição do "The Match

Os dois, que fizeram parte da equipa americana recentemente vitoriosa na Ryder Cup, vão competir num evento de 12 buracos no Wynn Golf Club, em Las Vegas.

A rivalidade entre Koepka e DeChambeau tem vindo a crescer nos últimos dois anos.

Ambos já fizeram piadas sobre o físico um do outro e, no US Open deste ano, a reação de Koepka a uma das entrevistas de DeChambeau provocou uma série de memes.

"Acho que é divertido... Pessoalmente, adoro", disse DeChambeau mais tarde sobre a rivalidade, enquanto a dupla continuava a trocar farpas nas redes sociais.

Esta será a quinta edição do "The Match" e a segunda para DeChambeau, que venceu Tom Brady e Phil Mickelson enquanto jogava ao lado de Aaron Rodgers em julho.

A primeira edição do evento, em que os jogadores usam microfones enquanto estão no campo, teve lugar entre Mickelson e Tiger Woods em 2018. Nos últimos três anos, arrecadou quase US $ 30 milhões em apoio a várias instituições de caridade e iniciativas, de acordo com o PGA Tour.

"Então, isto significa que vamos ter 'Friendsgiving'?", tweetou Koepka, quatro vezes vencedor de grandes torneios, referindo-se ao frente a frente que terá lugar um dia depois do Dia de Ação de Graças, enquanto DeChambeau, cujo único grande triunfo aconteceu no US Open do ano passado, disse: "Finalmente o que o mundo tem estado à espera de ver".

O evento será transmitido pela Turner Sports e em simultâneo pela TBS, truTV e HLN.

