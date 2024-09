Brompton, renomado especialista em bicicletas dobráveis, embarca numa nova jornada com a introdução da G Line.

Brompton, conhecido por suas bicicletas dobráveis, apresentou um novo modelo que superou as expectativas com características de direção aprimoradas. No entanto, essa versão melhorada vem com um preço mais alto.

Brompton foi vago sobre os detalhes, mas enviou uma bicicleta de teste para nossa redação antes do lançamento oficial. O modelo foi supostamente batizado de "G Line", sugerindo um novo sistema de transmissão ou variante de equipamentos da icônica bicicleta dobrável, que é construída com pequenas rodas de 16 polegadas há mais de quatro décadas. Afinal, uma Brompton é uma Brompton.

Quando o pacote chegou, o entregador inesperadamente pediu ajuda devido à caixa volumosa e pesada. Brompton havia lançado realmente um novo capítulo com a G Line, marcado por uma mudança significativa após um longo hiato.

A G Line foi a primeira Brompton a ostentar quase impressionantes rodas de 20 polegadas. Como resultado, o quadro aumentou de tamanho em todos os sentidos, mas manteve a essência da Brompton. O quadro ainda podia ser dobrado no meio, a roda traseira ainda podia ser dobrada para a frente, e o guidão ainda podia ser dobrado para baixo, como visto em nossa bicicleta de teste, na chamativa cor "Laranja de Aventura".

Embora a G Line fosse maior quando dobrada em comparação com a Brompton clássica, era esperada para estabelecer um novo recorde entre bicicletas compactas de 20 polegadas em termos de portabilidade. Assim como uma Brompton, a G Line podia ser dobrada em um pacote compacto e fácil de transportar com alguns passos simples. As dimensões dobradas oficiais eram 69 x 73 x 40 cm. Em comparação, o modelo clássico de 16 polegadas media 57 x 59 x 27 cm. No entanto, o peso mínimo de 14 kg da G Line pode não torná-la atraente para longas caminhadas em uma estação de trem, então rodinhas práticas foram incluídas para torná-la mais manejável, semelhante a um carrinho de mão.

As rodas maiores, equipadas com pneus grandes, eram mais importantes. Talvez essa seja a razão pela qual a nova série de modelos foi batizada de "G". Além disso, merecem destaque os novos mecanismos de dobradiça do quadro, os freios a disco pioneiros em uma Brompton e o câmbio interno de 8 velocidades da Shimano Alfine. Todas essas inovações se encaixaram perfeitamente no perfil mais fino, mas ainda maior, da Brompton.

Experiência de Direção Aprimorada

A experiência de direção aprimorada veio de várias maneiras. As rodas maiores proporcionaram maior estabilidade. A Brompton clássica só podia ser pilotada com as duas mãos no guidão, mas a G Line não tinha esse problema. Os pneus largos também prometiam melhor aderência em diversas situações e lidavam melhor com irregularidades com uma pressão moderada graças ao seu projeto sem câmara.

Outra característica notável foram os freios a disco hidráulicos, que ofereciam maior controle do que os freios de borda comuns e podiam exercer mais força quando necessário. No entanto, ficamos surpresos durante uma descida mais íngreme ao ver o quanto os freios eram potentes. Embora ajudem a prevenir acidentes, o risco aumentado de excesso de frenagem foi uma preocupação.

O sistema de câmbio de oito velocidades, fácil de usar, foi um destaque. Pessoas familiarizadas com a Brompton clássica com um câmbio interno de três velocidades da Sturmey-Archer achariam a solução Alfine uma atualização notável. A G Line também estava disponível com uma versão elétrica. A variante pedelec, equipada com um motor de hub traseiro, um câmbio de quatro velocidades e uma bateria de 345 Wh, oferecia um alcance de 30 a 60 quilômetros.

Ficamos especialmente impressionados com a qualidade aprimorada dos componentes e a ergonomia da G Line, incluindo um guidão largo, empunhaduras ergonômicas, uma sela especialmente projetada para a Brompton e pedais de plataforma largos.

Pela primeira vez, a Brompton oferecia três tamanhos de quadro: P, M e G. Testamos o modelo médio, recomendado para ciclistas com altura entre 1,68 e 1,83 metros. Isso se ajustou bem em nosso caso e deveria ser adequado para longas viagens.

No entanto, a atualização significativa com a Brompton veio a um preço premium. O modelo básico começava em 2850 euros. Extras como bagageiros, luzes e protetores de corrente podiam aumentar o preço para mais de 3000 euros. O modelo elétrico, com preço em torno de 3500 euros, representava um prêmio razoável pelo motor integrado. O lançamento no mercado alemão estava previsto para início de outubro.

Apesar do tamanho maior, a G Line ainda pode ser dobrada em um pacote compacto, como a Brompton clássica, tornando-a fácil de transportar. A nova Brompton G Line está equipada com quase impressionantes rodas de 20 polegadas, proporcionando uma experiência de direção significativamente aprimorada devido à maior estabilidade e melhor aderência.

