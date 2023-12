Brittney Griner está a receber correspondência escrita de amigos e familiares enquanto está detida na Rússia, diz o seu agente

"Embora a comunicação esporádica e por escrito da sua mulher, família, amigos e comunidade desportiva global tenha sido uma fonte de conforto para a BG durante a sua detenção injusta, ficar sem contacto regular e em tempo real com os entes queridos é desumano", disse Lindsay Kagawa Colas, agente de Griner, à CNN, acrescentando que passaram mais de 105 dias desde que a atleta "ouviu a voz da sua mulher ou família".

"Continua a ser claro que Brittney Griner está a ser usada como um peão político e é imperativo que o Presidente Biden faça tudo o que for necessário para que Brittney regresse a casa rapidamente e em segurança", disse.

Griner recebe cópias impressas de cartas que foram impressas. Os e-mails para Griner são impressos pelos seus advogados e depois enviados através do sistema de correio russo no centro de detenção, disse à CNN uma fonte com conhecimento do acordo. A fonte falou sob condição de anonimato, devido ao carácter sensível das comunicações.

A duas vezes medalhista de ouro olímpica foi detida em fevereiro num aeroporto de Moscovo quando jogava no UMMC Ekaterinburg durante a época baixa da WNBA. Na semana passada, a Associação Nacional de Jogadoras de Basquetebol Feminino (WNBPA) assinalou o 100º dia da sua detenção na Rússia, renovando os apelos à libertação de Griner.

As autoridades russas alegaram ter encontrado óleo de cannabis na sua bagagem e acusaram-na de contrabando de quantidades significativas de uma substância estupefaciente, um crime punível com até 10 anos de prisão. Em maio, um tribunal russo prolongou a prisão preventiva da atleta de 31 anos até 18 de junho, segundo a agência noticiosa estatal russa TASS, que citou o serviço de imprensa do tribunal.

O Departamento de Estado classificou Griner como detida injustamente na Rússia e o seu caso está agora a ser tratado pelo gabinete do Enviado Presidencial Especial dos EUA para os Assuntos dos Reféns (SPEHA), Roger Carstens, confirmou um funcionário do Departamento de Estado à CNN no mês passado.

O gabinete SPEHA dirige e coordena os esforços diplomáticos do governo com o objetivo de garantir a libertação de americanos injustamente detidos no estrangeiro, e a passagem para o seu gabinete significa mais flexibilidade nos esforços para negociar a sua liberdade, uma vez que não têm necessariamente de esperar pelo desenrolar dos processos judiciais russos.

Alexa Miranda e Jill Martin, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

