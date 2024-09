Britney Spears mostra fotos de família antigas aos filhos

O Passar do Tempo: Os Filhos de Britney Spears Fazem 18 e 19 Anos, e Ela Comemora os Aniversários com Publicações Cariñosas e Fotos Nostálgicas. A Relação com a Sua Família, Incluindo o Ex-Marido Kevin Federline, Continua Complexa.

Britney Spears recorreu ao Instagram para homenagear os marcos importantes dos seus filhos, publicando uma mensagem tocante e recordando fotos antigas enquanto eles comemoravam os seus 18 e 19 anos. Jayden James fez 18 anos em 12 de setembro, enquanto Sean Preston celebrou o seu aniversário em 14 de setembro.

Spears escreveu uma legenda comovente para os aniversariantes: "Feliz aniversário aos meus meninos este mês!!!" ela exclamou. "Feliz aniversário, bebés, e espero que tenham todos os vossos desejos e muito mais!!!" ela continuou com um sorriso caloroso. A primeira imagem mostrava a família olhando para o céu, e Spears perguntou: "Alguém sabe por que estamos todos a olhar para cima?". Com cabelo castanho escuro, ela segurava um dos seus filhos na foto. Na segunda imagem, ela segurava outro irmão, que segurava um barco brinquedo. Spears usava o seu famoso cabelo loiro na terceira foto. A família estava unida, com uma criança liderando o caminho enquanto ela segurava o seu segundo filho perto, usando um mini vestido rosa fofo na última fotografia.

Spears tem os seus filhos com o seu ex-marido, Kevin Federline, após o seu casamento oficialmente separado em julho de 2007, que chegou ao seu capítulo final após aproximadamente três anos. Desde 2008, Federline teve a custódia exclusiva dos seus filhos e reside com eles, a sua nova esposa e os seus filhos juntos em Hawaii desde 2023.

A estrela do pop supostamente manteve um contacto limitado com os seus filhos nos últimos anos, o que levou a uma relação tensa. No entanto, uma conversa comovente no Dia das Mães pareceu consertar a situação, de acordo com o advogado de Federline, "Page Six". Mark Vincent Kaplan observou que "uma reconciliação/reunião é um processo complexo que requer tempo" e celebrou a chamada como "um passo na direção certa".

O carinho de Spears pelos seus filhos estendeu-se para além das publicações do Instagram, uma vez que ela também desfrutou de assistir aos seus eventos de entretenimento. Na peça de teatro do ensino secundário de Jayden, ela brilhou de orgulho, aplaudiu mais alto para a atuação dramática do seu filho.

A indústria do entretenimento também proporcionou uma plataforma para Spears e os seus filhos passarem tempo de qualidade juntos, muitas vezes indo de mãos dadas a eventos de tapete vermelho, a sua ligação evidente para todos os que testemunharam os seus momentos de alegria.

