Britney Spears diz que "nunca mais voltará" à indústria musical por direito próprio, mas já escreveu "mais de 20 canções" para outros

A cantora levou para sua conta verificada no Instagram na quarta-feira para negar que ela está de volta ao estúdio, escrevendo na legenda ao lado de uma famosa pintura de Salomé: "Só para deixar claro que a maioria das notícias é lixo!"

"Continuam a dizer que estou a recorrer a pessoas aleatórias para fazer um novo álbum... Nunca mais voltarei à indústria musical!", lê-se na legenda. "Quando escrevo, escrevo por diversão ou escrevo para outras pessoas!"

O último álbum completo deSpearsfoi "Glory" em 2016. Foi o seu nono álbum de estúdio. Desde então, ela gravou singles ocasionais, incluindo "Hold Me Closer" de 2022 com Elton John e "Mind Your Business" do ano passado com Will.i.am.

Mas, de acordo com o seu post desta semana, mesmo que ela própria tenha lançado pouco material recente, Spears tem mantido em privado um pé no negócio como "ghostwriter".

"Escrevi mais de 20 canções para outras pessoas nos últimos dois anos", escreveu ela. "Sou uma ghostwriter e honestamente gosto de o fazer dessa forma!"

Ela também escreveu que estava "longe da verdade" que sua biografia de 2023 "The Woman in Me" foi lançada ilegalmente sem sua aprovação.

Fonte: edition.cnn.com