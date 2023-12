Bradley Cooper diz que se divertiu muito ao aparecer casualmente na reunião do seu liceu

De facto, Cooper disse a Jimmy Fallon durante o episódio de terça-feira do "The Tonight Show" que não só participou na sua reunião de 30 anos de liceu no mês passado, mas que também participou anteriormente nas suas reuniões de 20 e 25 anos.

"Foi ótimo!", disse ele a Fallon sobre a sua experiência na sua reunião de 30 anos, que teve lugar em Filadélfia, na Chestnut Hill Brewing Company, de acordo com a sua página do Facebook, onde Cooper é visto numa foto a posar com um antigo colega de turma.

Cooper acrescentou que chegou cedo ao evento e até deu uma mãozinha.

"Pus o cartaz à frente, que dizia 'Germantown Academy', e depois as pessoas vieram e eu dei-lhes as boas-vindas", disse.

Com muita humildade, até colocou o seu crachá - apesar de haver uma pequena discrepância.

"Quando andava no liceu, chamava-me Brad e agora chamo-me Bradley, e senti-me como um impostor estranho", disse ele sobre o facto de ter escrito "Bradley" no seu crachá. "Mas esse é o meu nome verdadeiro, Bradley".

É seguro assumir que os antigos colegas de turma de Cooper o teriam reconhecido, independentemente da versão do seu nome que ele escreveu no seu crachá, mas apreciamos o facto de ele ter usado um.

O realizador/ator de "Maestro" disse que não encontrou ninguém a "passar-se" com o seu estatuto de celebridade e disse que a vibração era "fantástica, era normal".

"Acho que o tempo passou e foi muito fixe", disse ele.

Fonte: edition.cnn.com