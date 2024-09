Brad Pitt faz uma viagem ao local da Brangelina ao lado do seu novo parceiro.

A disputa em andamento entre Brad Pitt e Angelina Jolie em relação ao seu vinhedo compartilhado na França, o Château Miraval, continua. Enquanto isso, o ator de 60 anos tem aproveitado esse tempo para embarcar em uma escapada romântica com sua nova namorada, Ines de Ramon.

De acordo com o "Page Six", Brad Pitt e Ines de Ramon passaram algum tempo de qualidade no vinhedo recentemente, apesar da agenda agitada de Pitt nas últimas semanas. A coluna de fofocas do "New York Post" afirma que Pitt aproveitou uma pausa mais longa e ininterrupta com a designer de joias.

Antes dessa escapada romântica, Pitt foi visto passando tempo com seu amigo George Clooney e sua esposa Amal na Itália. No entanto, Ines de Ramon não estava ao seu lado nessa viagem. Pitt também visitou a Islândia e filmou para seu próximo filme "F1". O casal, Brad Pitt e Ines de Ramon, tem mantido um perfil baixo desde que os primeiros boatos sobre seu relacionamento surgiram em novembro de 2022.

A batalha pela guarda ainda não acabou

Brad Pitt e Angelina Jolie se conheceram no set de "Sr. & Sra. Smith" em 2005 e logo se apaixonaram. Eles ficaram noivos em 2012 e se casaram na França, no Château Miraval, em 2014. Em setembro de 2016, Jolie entrou com um pedido de divórcio, iniciando uma disputa acirrada pela guarda dos filhos entre os dois astros. Apesar de terem sido declarados legalmente solteiros em 2019, ainda há relatados desacordos nas negociações do acordo de divórcio, de acordo com notícias da mídia. O casal tem seis filhos juntos: Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) e os gêmeos Vivienne e Knox (16). Em uma entrevista recente, Jolie sugeriu que a disputa pela guarda em andamento a mantém em Los Angeles.

