Brad e o seu último companheiro romântico embarcam na sua viagem para Veneza

Brad Pitt mergulhou novamente no cenário dos namoros, e não manteve isso em segredo. No 81º Festival de Cinema de Veneza, ele chegou com sua nova namorada, Ines de Ramon. Os dois compareceram à estreia do último filme de Pitt, "Lobos", onde posaram lado a lado e também tiraram uma foto com o amigo de Pitt, George Clooney, e sua esposa, Amal. Interessantemente, Clooney também estrela no filme.

Para o evento, Pitt optou por um elegante terno preto combinado com uma camiseta preta em vez de uma camisa formal. Por outro lado, de Ramon, uma designer de joias, usou um vestido branco de comprimento total com um ombro só.

O par atraente marcou sua primeira aparição juntos no tapete vermelho. Sua primeira saída como casal ocorreu na corrida de Fórmula 1 de Silverstone em julho.

Rumores sobre o novo envolvimento romântico de Pitt surgiram após sua separação de sua parceira de longa data, Angelina Jolie, em 2015. O casal tem seis filhos, três dos quais são biológicos e os outros três são adotados. Esta foi a primeira aparição pública de Pitt com um parceiro desde que se separou de Jolie.

Enquanto isso, Jolie também marcou presença no festival de cinema. Ela apresentou o filme biográfico "Maria", no qual interpretou a famosa cantora de ópera Maria Callas, em 29 de agosto.

Em uma entrevista à "Vanity Fair", o diretor do festival, Alberto Barbera, mencionou que garantiu que o ex-casal não se cruzasse. Para evitar qualquer conflito, Jolie partiu para sua estreia subsequente nos EUA enquanto Pitt e de Ramon ainda estavam na Lido. Um encontro casual parecia virtualmente impossível.

