Boston Bruins retira o número 22 em honra de Willie O'Ree, o primeiro jogador negro da NHL

Os Bruins honraram o legado de O'Ree retirando o seu número 22 antes do jogo de terça-feira à noite - 64 anos depois de ter entrado no gelo pela primeira vez, de acordo com um comunicado da equipa. O'Ree é o 12º jogador na história dos Bruins a ter o seu número retirado.

O'Ree, de 86 anos, jogou o seu primeiro jogo na NHL com os Bruins a 18 de janeiro de 1958, contra os Montreal Canadiens, e jogou 45 jogos com a equipa e 21 anos de hóquei profissional. De acordo com os Bruins, O'Ree atingiu a marca de 450 golos e assistências em mais de 1.100 jogos profissionais.

O'Ree passou a vida a retribuir à sua comunidade e há duas pistas de gelo com o seu nome, uma na sua cidade natal, Fredericton, New Brunswick, e outra em Boston. O'Ree construiu e apoiou mais de 30 programas de hóquei juvenil sem fins lucrativos em toda a América do Norte desde que se reformou, dando a mais de 130.000 crianças a oportunidade de jogar hóquei, de acordo com o comunicado.

Para além da cerimónia, os pontos de referência em Boston iluminaram-se de dourado em honra de O'Ree e todos os jogadores no jogo de terça-feira usaram um decalque no capacete especialmente concebido com o número 22.

O'Ree participou na cerimónia virtualmente a partir de San Diego devido à Covid-19.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com