Boris Johnson procura descobrir a verdadeira razão por trás da morte da rainha

Ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, lançou suas memórias intituladas "Desencadeado" em 22 de outubro de 2022. No livro, Johnson alegadamente possui informações íntimas sobre a saúde da falecida Rainha Elizabeth II. Ele sugere que a morte da Rainha Elizabeth II foi devido a câncer, contradizendo a declaração do Palácio de Buckingham de que sua morte foi por causas naturais.

De acordo com o "Newsweek", Johnson menciona especificamente "câncer ósseo" como causa da morte em seu livro. Ele também afirma que a Rainha estava ciente de que não sobreviveria ao verão.

Johnson descreve seu último encontro com a Rainha em uma seção de suas memórias publicada no "Mail on Sunday". "Eu estava a par de seus problemas de saúde há mais de um ano, sabendo que o câncer ósseo estava gravemente afetando-a. Sua equipe médica temia que seu estado pudesse piorar repentinamente. Sua peso diminuiu visivelmente durante o verão", escreveu Johnson.

Consciência da Rainha sobre a morte iminente

Johnson conta sua interação com a Rainha, revelando sua compreensão da própria mortalidade. "Bom dia, Primeiro-Ministro", ela o cumprimentou, e seu estado físico era evidentemente visível enquanto eles se sentavam um de frente para o outro. Ela parecia subnutrida e apresentava sinais de ferimentos em suas mãos e pulsos, que ele supôs serem devido a injeções ou soros", explica Johnson.

Apesar de sua saúde frágil, suas faculdades mentais pareciam intactas. O ex-primeiro-ministro lembra como seu sorriso era rápido e vibrante durante a conversa.

Johnson admite que ela sabia que seu tempo estava chegando, mas estava determinada a cumprir seu último dever: supervisionar uma transição tranquila e ordeira de um governo para outro. Além disso, ele suspeita que ela pretendia incluí-lo em sua lista de primeiros-ministros que estavam saindo, quebrando outro recorde real.

Câncer dentro da monarquia

Johnson não é o primeiro a compartilhar publicamente alegações de que a Rainha foi diagnosticada com câncer. Um renomado historiador real havia sugerido isso anteriormente em uma biografia. O especialista britânico em assuntos reais Gyles Brandreth revelou em seu livro, "Fui informado de que a Rainha tinha uma forma de mieloma, um câncer que afeta a medula óssea".

O Palácio de Buckingham ainda não respondeu às assertivas de Johnson. A família real geralmente mantém discrição em relação às informações de saúde, e o público raramente tem acesso a tais detalhes. No entanto, o Rei Carlos III e a Princesa Kate já se desviaram dessa norma, discutindo publicamente seus diagnósticos de câncer e cirurgias ginecológicas, respectivamente.

A validade da afirmação de Johnson permanece em debate. O "Daily Mail" relatou recentemente que Johnson também afirma em suas memórias que foi pedido em janeiro de 2020 para persuadir o Príncipe Harry a reconsiderar sua decisão de renunciar a seus deveres reais e se mudar para os EUA.

Leia também: