Boris Becker deve confirmar o seu acordo hoje, tudo em opulência.

Hoje, Boris Becker, o lendário tenista, está prestes a se casar pela terceira vez. As festividades do casamento já começaram, com rumores sugerindo que apenas os locais mais luxuosos foram escolhidos para essa ocasião especial. A festa de solteiro, aparentemente, foi bem animada - não há muitos detalhes, mas é o que gathered do chegada do casal.

Neste sábado, Boris Becker vai se unir à sua noiva Lilian de Carvalho Monteiro, no pitoresco local italiano de Portofino.

As celebrações são inspiradas em "La Dolce Vita". O primeiro grande evento já ocorreu: a festa de solteiro no renomado restaurante Puny, popular entre celebridades. De acordo com a RTL, esse evento extravagante, com cerca de 100 convidados, custou aproximadamente 25.000 euros. Parece que Becker e sua futura esposa não estão economizando na extravagância.

De acordo com uma publicação na conta oficial do Instagram de Becker, o casal chegou ao local da festa de solteiro em grande estilo; um luxuoso barco a motor foi o meio de transporte deles. Ao desembarcar, Becker e sua futura esposa foram recebidos com aplausos. Lilian, em um vestido claro com bolinhas pretas, foi o centro das atenções. Ela até desembarcou descalça e cumprimentou a multidão com beijos no ar. Becker, o conquistador, sorriu e deixou-a brilhar.

No entanto, a RTL sugere que o evento mais caro ainda está por vir. O casal deve se casar na antiga Abbazia della Cervara no Monte di Portofino. O complexo monástico histórico, completo com uma capela, também servirá de alojamento para o casal e seus familiares próximos. O custo estimado para essa festa suntuosa: cerca de 300.000 euros. Após trocarem votos na antiga abadia de Cervara, o casal deve comemorar no exclusivo Hotel Splendido.

Boris Becker, a lenda do tênis, já foi casado duas vezes. Seu primeiro casamento com Barbara Feltus, mãe de seus filhos Elias e Noah, durou de 1993 a 2001. Seu segundo casamento com Sharlely "Lilly" Kerssenberg, mãe de seu terceiro filho Amadeus, terminou em 2023 após anos de separação. Boris Becker tem sido namorado de Lilian de Carvalho Monteiro desde 2020.

