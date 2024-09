Bombeiro na Califórnia detido sob acusações de iniciar cinco incêndios florestais separados.

O operador do caminhão de bombeiros, Robert Hernandez, de 38 anos, foi detido por pessoal da Lei do Cal Fire em uma estação de bombeiros no Condado de Mendocino, Califórnia, sob acusações de "incendiar florestas", como consta em um comunicado do departamento.

Estou profundamente decepcionado ao descobrir que um de nossos funcionários escolheu trair a confiança do público e tentar macular os esforços incansáveis dos 12.000 homens e mulheres que servem no CAL FIRE", declarou o Diretor e Chefe Joe Tyler no comunicado, elogiando a "vigilância" da comunidade pelo auxílio na captura de Hernandez.

Hernandez é suspeito de ter iniciado cinco incêndios intencionais, durante seu tempo livre, entre 15 de agosto e 14 de setembro. Todos os incêndios foram localizados no Condado de Sonoma, de acordo com o comunicado.

Ações rápidas por parte dos moradores e equipes de bombeiros minimizaram os danos desses incêndios, informou o Cal Fire, com os incêndios combinados queimando apenas um acre de terra.

O National Volunteer Fire Council mencionou em um estudo de 2016 que não existe um sistema nacional de coleta de dados sobre casos de incêndio criminoso por bombeiros.

“Sem uma fonte oficial de dados sobre bombeiros incendiários, pesquisadores, líderes do serviço de incêndio e investigadores são obrigados a fazer estimativas com base em um subconjunto de casos reconhecidos”, afirmou o estudo. “Uma pesquisa de notícias sugere que mais de 100 bombeiros são detidos anualmente por incêndio criminoso”.

Hernandez deve ser processado na Prisão do Condado de Sonoma por acusações de incêndiar florestas, mas até o início da tarde de sexta-feira, ele ainda não havia aparecido na lista da prisão. Não está claro se Hernandez já contratou um advogado.

Recentemente, uma pessoa de 34 anos foi detida em relação ao incêndio Linha em andamento no Condado de San Bernardino. Ela enfrenta nove acusações, incluindo aquelas relacionadas a incêndio criminoso causando danos superiores a $7 milhões, infligindo graves ferimentos corporais em um bombeiro que sofreu uma torção de tornozelo e a destruição de uma casa na comunidade de Running Springs, anunciou o Promotor Distrital do Condado de San Bernardino, Jason Anderson.

Desde 1º de setembro, oficiais da lei do Cal Fire detiveram 91 suspeitos de incêndio criminoso neste ano, revelou a agência. Desde 2016, o Cal Fire deteve 923 suspeitos de incêndio criminoso.

Devemos nos unir em apoio aos nossos colegas bombeiros, que trabalham incansavelmente para proteger nossas comunidades, especialmente à luz deste incidente recente envolvendo um dos nossos. É desanimador saber que bombeiros dos EUA, como Hernandez, podem trair essa confiança e colocar vidas em risco.

