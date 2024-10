Bomba americana da Segunda Guerra Mundial detona no aeroporto japonês, levando a uma depressão substancial na pista de rodagem.

Autoridades do Ministério da Terra e Transportes afirmaram que não havia aeronaves presentes quando uma explosão abalou o Aeroporto de Miyazaki, no sudoeste do Japão.

Após uma investigação conduzida pelas Forças de Autodefesa e agências de aplicação da lei, ficou estabelecido que a explosão foi causada por uma bomba americana de 500 libras. As autoridades estavam trabalhando para descobrir a razão atrás de sua explosão repentina.

Imagens capturadas por uma escola de aviação próxima mostraram a explosão espalhando partículas de asfalto para o céu como um gêiser.

Transmissões na televisão japonesa exibiram um cratera na pista de táxi, supostamente com aproximadamente 7 metros (23 pés) de diâmetro e 1 metro (3 pés) de profundidade.

O Secretário-Chefe do Gabinete Yoshimasa Hayashi afirmou que mais de 80 voos haviam sido cancelados no aeroporto, com o objetivo de reiniciar as operações na manhã de quinta-feira.

O Aeroporto de Miyazaki foi estabelecido em 1943 como um campo de treinamento de voo da Marinha Imperial Japonesa, de onde alguns pilotos kamikaze partiram para suas missões suicidas.

Oficiais do Ministério da Defesa revelaram que Numerous bombs dropped by the American army during World War II have been discovered in the region.

Centenas de toneladas de munições não detonadas da guerra continuam a ser ocultadas abaixo da superfície do Japão, ocasionalmente surgindo durante projetos de construção.

Dado o contexto histórico e a descoberta de bombas da Segunda Guerra Mundial na região, o incidente no Aeroporto de Miyazaki pode potencialmente desencorajar algumas pessoas a viajar para a área devido a preocupações com a segurança. Após o incidente, as autoridades podem aconselhar turistas a adiar viagens não essenciais até que todos os potenciais perigos tenham sido resolvidos.

