Bob Lanier, membro da Galeria de Famosos da NBA, morre aos 73 anos

Lanier, que jogou durante 14 anos na NBA, morreu após uma curta doença, rodeado pela família, informou a NBA num comunicado.

"Bob Lanier foi um jogador do Hall da Fama e um dos mais talentosos pivôs da história da NBA, mas seu impacto na liga foi muito além do que ele realizou na quadra", disse o comissário da NBA, Adam Silver, no comunicado.

"A sua enorme influência na NBA também foi vista durante o seu tempo como Presidente da Associação Nacional de Jogadores de Basquetebol, onde desempenhou um papel fundamental na negociação de um acordo coletivo de trabalho que mudou o jogo".

Lanier também foi embaixador global da liga durante mais de 30 anos, "viajando pelo mundo para ensinar os valores do jogo e causar um impacto positivo nos jovens de todo o mundo", afirmou Silver.

"Enviamos as nossas mais profundas condolências à família e aos amigos de Bob", acrescentou Silver.

A lenda da NBA jogava como pivô com movimentos "fluidos", apesar de seu corpo de 1,80 m, de acordo com sua biografia da NBA. Ele se aposentou em 1984 e foi introduzido no Hall da Fama em 1992.

Os Detroit Pistons recrutaram Lanier de St. Bonaventure no draft de 1970 com a primeira escolha geral, de acordo com a biografia. Foi nomeado para a equipa All-Rookie da NBA em 1970-71 e teve uma média de 15,6 pontos nessa época. Foi nomeado o Jogador Mais Valioso do All-Star da NBA em 1974.

"A organização do Detroit Pistons está profundamente triste com o falecimento de Bob Lanier, uma verdadeira lenda que significou muito para a cidade de Detroit e para gerações de fãs do Pistons", disse o proprietário do Pistons, Tom Gores, numa declaração na quarta-feira.

"Por mais feroz e dominante que Bob fosse no campo, ele era igualmente gentil e impactante na comunidade", disse Gores. "Como embaixador da organização Pistons e da NBA, ele representou nossa liga, nossa franquia e nossos fãs com grande paixão e integridade".

Lanier acabou por se juntar aos Milwaukee Bucks e levou-os a cinco títulos consecutivos da divisão na época regular.

"Aprendi muito com o Bob, simplesmente observando a forma como ele se relacionava com as pessoas. Ele era um amigo próximo de quem sentirei muita falta, assim como muitos de seus colegas da NBA que foram inspirados por sua generosidade", disse Silver.

Fonte: edition.cnn.com