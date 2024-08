BMW Série 2 Actively Engaged Touring Vehicle <unk> a minivan para os entusiastas do desporto

Introdução

Os primeiros BMW Série 2 Active Tourer, que estão nas estradas há uma década, agora oferecem uma oportunidade de economia devido à sua idade. Com modelos seminovos disponíveis por menos de €7.000, esta pode ser uma boa investimento, considerando que o Relatório TÜV de 2024 o marca como uma boa opção. No entanto, podem surgir problemas relacionados à idade com o tempo.

Qualidade

Como o primeiro BMW construído em uma plataforma de tração dianteira, o Série 2 Active Tourer tem poucos problemas como carro seminovo de orçamento, com menos defeitos do que a média de sua categoria em testes MOT. No entanto, a taxa de defeitos aumenta acima da média do segmento de quatro a cinco anos, como mostrado na análise do Relatório TÜV. Isso pode ser devido aos veículos terem falhado regularmente no teste de gases de escape (AU) em comparação com outros. Enquanto os freios em modelos com sete anos de idade permanecem em bom estado, defeitos de juntas de direção e teto panorâmico rangente se tornam mais frequentes a partir dessa idade. Fóruns online também relatam instruções de navegação confusas e ferrugem nas painéis das portas.

Carroceria e Interior

Lançado em 2014, o Série 2 Active Tourer, apesar de sua idade, mantém uma aparência atraente para uma van, especialmente em sua variante menor. Oferecendo um interior generoso, o tourer é muito versátil e tem muito espaço específico do segmento. Apesar do maior túnel do eixo de transmissão, o espaço atrás dos assentos da frente é adaptável, oferecendo uma capacidade de bagagem expansível para 1455 litros. Isso se estende à variante "Gran Tourer", cujo porta-malas pode acomodar 1905 litros, dado seu comprimento adicional de 18 centímetros.

Motores e Sistema de Tração

Equipado em uma plataforma de tração dianteira com capacidade de tração nas quatro rodas opcional, o Série 2 van apresenta um modesto motor a gasolina de 1.5 litro três cilindros (80 kW/109 PS), que não cumpre as promessas dinâmicas e de direção do van. Uma variante mais poderosa de 103 kW/140 PS oferece melhor desempenho. Acima disso, dois motores a gasolina de 2.0 litros quatro cilindros com 141 kW/192 PS e 170 kW/231 PS tornam o Série 2 a escolha ideal para carros familiares dinâmicos. Mesmo entre os diesels, a BMW não compromete o poder, oferecendo motores a diesel de 2.0 litros quatro cilindros com 110 kW/150 PS e 140 kW/190 PS, assim como um motor a diesel de 1.5 litro três cilindros com 85 kW/116 PS para esta classe. Introduzido em 2018, uma variante híbrida plug-in com um motor a gasolina de 1.5 litro três cilindros de 165 kW/224 PS e mais de 50 km de autonomia elétrica agora está disponível por menos de €15.000 seminova. A BMW oferece várias opções de transmissão, com versões automáticas para os modelos mais poderosos, enquanto as variantes mais fracas (216i e 218i, 214d, 216d e 218d) optam por transmissões manuais.

A BMW oferece uma ampla gama de opções de equipamentos para o Série 2 Active Tourer. Os recursos padrão incluem ar-condicionado, chamada sem fio e rodas de liga leve (exceto para os dois modelos de motor de base). Várias linhas pré-configuradas, como "Advantage" e "Luxury Line", enfatizam a tecnologia, o estilo ou os luxos, enquanto "Sport Line" e "M Sport" se concentram no estilo exterior dinâmico e assentos esportivos. Extras opcionais, como uma porta-malas elétrica, faróis de LED, suspensão adaptativa ou um trilho no teto, podem ser adicionados aos veículos.

Os recursos de segurança incluem seis airbags em todas as variantes, com sistemas de assistência ao motorista opcionais, incluindo manutenção de faixa e frenagem de emergência. O teste de colisão Euro NCAP de 2014 deu ao carro cinco estrelas.

Conclusão

O Série 2 Tourer não apenas exala esportividade e luxo além dos vans familiares médios, como também mostra a sofisticação técnica esperada em veículos premium. Enquanto modelos mais antigos de 2014 geralmente são vendidos por preços de cinco dígitos, os exemplos mais acessíveis agora começam a menos de 7.000 euros. Atualmente, há mais de 2.500 unidades listadas no Mobile.de.

Os BMW Série 2 Active Tourer seminovos, com seus motores robustos e amplas opções de equipamentos, podem ser uma excelente escolha para compradores conscientes do orçamento em busca de uma opção sólida e econômica. Com sua idade, esses veículos podem exigir manutenção regular para abordar problemas relacionados à idade, como testes de gases de escape defeituosos, defeitos de junta de direção ou teto panorâmico rangente. No entanto, com os devidos cuidados, os Série 2 Active Tourer seminovos podem proporcionar experiências de direção confiáveis e agradáveis, especialmente considerando sua aparência atraente e espaço interior generoso.

