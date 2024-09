- BMW diminui consideravelmente a sua projecção de lucro - problema de recolha relacionado com os travões

Fabricante de automóveis, BMW, ajustou suas projeções de vendas e lucro para o ano em curso. Os ajustes são atribuídos a recalls de veículos e pausas nas entregas devido a problemas nos sistemas de freio da Continental, além de más vendas na China. A empresa espera que o lucro antes dos impostos diminua em pelo menos 10% em comparação com o ano anterior.

Mais de 1,5 milhão de veículos em todo o mundo estão afetados pelos problemas do sistema de freio, com cerca de 150.000 na Alemanha. Entre 3% e 5% das peças entregues estão com defeito, o que requer a inspeção de todas as peças.

Em certos casos, falhas técnicas fazem com que o sistema de freios antibloqueio (ABS) e o controle de estabilidade dinâmica (DSC) do veículo deixem de funcionar, embora o motorista ainda possa frear. O motorista é incentivado a visitar uma oficina BMW ou Mini o mais breve possível.

Atualizações de software poderão ser realizadas remotamente ("no ar"), se necessário. As reparações que envolvem a substituição de componentes podem levar até quatro horas. Os veículos sem software de diagnóstico serão recallados para instalação.

Os problemas estão resultando em altos custos de garantia na casa dos milhões no trimestre atual. O atraso no entrega de 320.000 veículos ainda não entregues aos clientes está causando atrasos nas vendas em todo o mundo no segundo semestre do ano.

O negócio na China continua fraco. A BMW tinha sido mais otimista em relação ao mercado do que seus concorrentes. Apesar das medidas de apoio do governo, a incerteza do consumidor persiste.

Como resultado, o conselho de administração da BMW revisou sua previsão anual. Em vez de um ligeiro aumento, as entregas aos clientes agora são previstas para diminuir ligeiramente em comparação com o ano anterior. A margem Ebit no segmento automotivo agora é esperada entre 6% e 7% - anteriormente, a BMW visava 8% a 10%. O lucro antes dos impostos é esperado ser significativamente menor do que no ano anterior. No ano anterior, a BMW vendeu 2,55 milhões de veículos, alcançou uma margem Ebit de 9,8% em seu negócio principal e gerou 17,1 bilhões de euros em lucro antes dos impostos.

A Continental, fornecedora, produz o sistema de freio integrado para a BMW, que está sendo parcialmente substituído. O desempenho de um componente eletrônico pode estar comprometido, mas a eficiência de frenagem permanece acima dos padrões legalmente exigidos. A Continental estabeleceu provisões na casa dos milhões de euros e acredita que isso será suficiente para o caso de garantia. A BMW anunciou sua intenção de buscar compensação.

Após o alerta de lucro, a ação da BMW caiu quase 8% à tarde, enquanto a ação da Continental caiu 7%. Outras ações automotivas também diminuíram.

A indústria automotiva alemã enfrenta atualmente uma crise. Além dos desafios específicos da localização, há os fardos da transformação, a fraca demanda no maior mercado único, a China, e a demanda reduzida por veículos elétricos na Europa, onde as empresas investiram pesadamente. O líder da indústria alemã, VW, não está descartando fechamentos de fábricas e cortes de empregos na Alemanha. A Continental, um dos maiores fornecedores, planeja cortar milhares de empregos, a ZF também está reduzindo a empreg

Leia também: