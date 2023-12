Blinken e Mayorkas vão pressionar os seus homólogos mexicanos para que reduzam a passagem das fronteiras, enquanto Biden enfrenta uma pressão crescente

A imigração tem sido uma vulnerabilidade política para Biden, no meio de críticas ferozes dos republicanos e de alguns membros do seu próprio partido sobre a situação na fronteira entre os EUA e o México. Este mês, a questão esteve no centro da agenda de política externa do presidente, com a Casa Branca a fazer lobby para ajudar a Ucrânia e Israel nos seus esforços de guerra. A falta de consenso sobre as mudanças na política fronteiriça acabou por impedir Biden de obter milhares de milhões de dólares em fundos para a Ucrânia, Israel e a fronteira antes do final do ano.

Antes da reunião de quarta-feira, os responsáveis pela Segurança Interna discutiram uma série de formas de o México poder ajudar a reduzir o número de pessoas na fronteira com os EUA, incluindo a deslocação dos migrantes para sul, o controlo dos caminhos-de-ferro utilizados pelos migrantes para se deslocarem para norte e a concessão de incentivos para que não se desloquem até à fronteira, como a concessão de vistos.

O Secretário de Estado Antony Blinken, o Secretário de Segurança Interna Alejandro Mayorkas e a conselheira de Segurança Interna da Casa Branca Liz Sherwood-Randall estarão presentes no encontro, que encerra um ano que começou com a migração como tema central.

Em janeiro, Biden encontrou-se com o Presidente mexicano Andres Manuel Lopez Obrador na Cidade do México para a Cimeira de Líderes da América do Norte, onde, juntamente com o Primeiro-Ministro canadiano Justin Trudeau, abordaram os fluxos migratórios na região.

Quase um ano depois - e apesar de uma série de medidas destinadas a dissuadir a migração irregular - o número recorde de migrantes que atravessam o hemisfério ocidental continua a ser um desafio premente para os EUA e o México.

A migração tem frequentemente fluxos e refluxos, mas, nas últimas semanas, um novo surto de migrantes que fogem da deterioração das condições no seu país sobrecarregou os recursos federais e estatais, já de si sobrecarregados. Antigos e actuais funcionários da Segurança Interna alertaram para o facto de a fronteira estar a chegar a um "ponto de rutura".

Na semana passada, Biden telefonou ao seu homólogo mexicano numa altura em que a situação na fronteira sul dos EUA se agravava. Durante a chamada, os dois líderes concordaram que eram "urgentemente necessárias" acções adicionais de aplicação da lei para que os principais portos de entrada, que tinham sido suspensos para redirecionar pessoal para ajudar a processar os migrantes, pudessem ser reabertos.

Historicamente, os EUA têm-se apoiado no México para conter o fluxo de migrantes que se dirigem para a fronteira sul dos EUA. Mas o México, tal como os EUA, enfrenta dificuldades semelhantes, uma vez que o número de imigrantes que entram no seu país ultrapassa os seus recursos limitados.

"Os mexicanos ainda têm uma capacidade relativamente limitada", disse Earl Anthony Wayne, antigo embaixador dos Estados Unidos no México e membro do Wilson Center para as políticas públicas.

"A sua força de imigração está subfinanciada e é pequena. Além disso, utilizam ocasionalmente a Guarda Nacional para deter as pessoas, mas isso só é bom para deter as pessoas durante curtos períodos de tempo e não parece ser muito eficaz. E ainda há redes de contrabandistas", acrescentou.

As autoridades mexicanas estão atualmente a lidar com milhares de migrantes que deixaram Tapachula, no sul do México, no domingo, fazendo uma longa viagem a pé em direção aos Estados Unidos.

Muitos dos migrantes são da América Central e do Sul, bem como das Caraíbas, Cuba e Haiti. As caravanas, como a que partiu no fim de semana, fragmentam-se frequentemente nas semanas que demoram a chegar à fronteira sul dos EUA, pelo que não se sabe ao certo quantos migrantes chegarão à fronteira entre os EUA e o México.

O número de migrantes que chegam também tem sido difícil de gerir pelas autoridades americanas, porque não há espaço suficiente para a detenção ou voos de repatriamento para aqueles que não se qualificam para o asilo.

Já no norte do México, mais de 11.000 migrantes continuam à espera em abrigos e campos para atravessar para os Estados Unidos, de acordo com líderes comunitários. Muitos desses migrantes esperam entrar nos EUA por meio de vias legais estabelecidas pelo governo Biden, como o aplicativo CBP One, que automatiza o agendamento de consultas para solicitar asilo às autoridades de fronteira, disseram eles.

Rosa Flores, da CNN, contribuiu para este relatório.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com