Blinken chama a atenção de outros países por não exigirem que o Hamas se renda e "deixe de se esconder atrás dos civis

"O que me surpreende é que, apesar de, mais uma vez, ouvirmos muitos países apelarem ao fim deste conflito, que todos nós gostaríamos de ver, não ouço praticamente ninguém dizer - exigir ao Hamas que deixe de se esconder atrás de civis, que deponha as armas, que se renda. Se o Hamas o fizer, isto acaba amanhã. Isto teria acabado há um mês, há seis semanas, se o Hamas o tivesse feito", disse Blinken durante uma conferência de imprensa no Departamento de Estado na quarta-feira.

"Como é possível que não sejam feitas exigências ao agressor e só sejam feitas exigências à vítima?

Os fortes comentários de Blinken surgem numa altura em que o Conselho de Segurança das Nações Unidas continua a negociar uma resolução que apela à suspensão dos combates e incentiva a entrada de mais ajuda humanitária na sitiada Faixa de Gaza, e em que o apoio dos Estados Unidos à resolução continua por resolver.

A votação da resolução foi adiada pela terceira vez esta semana, à medida que os países se esforçam por conseguir a adesão dos Estados Unidos - um dos cinco membros permanentes do Conselho com poder de veto. O atraso sublinhou a hesitação da administração Biden em assinar uma resolução que poderia ser interpretada como uma repreensão à campanha militar contínua de Israel contra o Hamas em Gaza.

Blinken observou no briefing que "compreensivelmente, todos gostariam de ver este conflito terminar o mais rápido possível", mas, observou ele, "se terminar com o Hamas permanecendo no lugar e tendo a capacidade e a intenção declarada de repetir o 7 de outubro de novo e de novo e de novo, isso não é do interesse de Israel, não é do interesse da região, não é do interesse do mundo".

Os EUA vetaram medidas anteriores no Conselho de Segurança da ONU e votaram contra um apelo a um cessar-fogo na Assembleia Geral da ONU no início deste mês.

Os EUA, o mais forte aliado de Israel, condenaram repetidamente o ataque do Hamas que matou mais de 1.200 pessoas a 7 de outubro. Mas o número crescente de civis mortos em Gaza devido à reação de Israel levou os principais responsáveis norte-americanos, incluindo o Presidente Joe Biden, a instar o Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a tomar medidas mais significativas para proteger vidas inocentes enquanto trava a sua guerra contra o Hamas.

Cerca de 20.000 palestinianos foram mortos desde 7 de outubro, de acordo com o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas.

Questionado sobre o número crescente de mortos em Gaza, Blinken disse: "É evidente que o conflito vai passar e precisa de passar para uma fase de menor intensidade, e esperamos e queremos ver uma mudança para operações mais direccionadas com um número mais reduzido de forças que se concentrem realmente em lidar com a liderança do Hamas, a rede de túneis e alguns outros aspectos críticos. E, à medida que isso acontecer, penso que veremos também que os danos causados aos civis diminuirão significativamente".

O secretário reconheceu que "os últimos meses têm sido angustiantes quando se vê o sofrimento de homens, mulheres e especialmente crianças em Gaza", e a administração, disse ele, concentrou-se em "fazer todo o possível para minimizar os danos àqueles que são apanhados no fogo cruzado do Hamas".

"E, mais uma vez, volto a esta proposta básica. Parece haver um silêncio sobre o que o Hamas poderia fazer, deveria fazer, deve fazer se quisermos acabar com o sofrimento de homens, mulheres e crianças inocentes. Seria bom, penso eu, que o mundo se unisse também em torno dessa proposta", afirmou.

Becky Anderson, Michael Williams, Kevin Liptak e Jennifer Deaton, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com