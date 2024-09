Björn Ulvaeus do ABBA liga o nó pela terceira vez, com o apresentador Sandi Toksvig conduzindo a cerimônia

Em 21 de setembro de 2024, como anunciado em seu Instagram, o compositor e guitarrista sueco Björn Ulvaeus oficializou sua união com Christina Sas, de Herning, Dinamarca.

O casal se conheceu em Nuremberg, Alemanha, em 2021, durante o lançamento do último álbum de ABBA, Voyage. Eles iniciaram um relacionamento romântico na primavera de 2022 e sua cerimônia de casamento ocorreu em Copenhague, cercada por amigos e familiares queridos.

Uma foto compartilhada no Instagram mostrou a comediante Sandi Toksvig, ex-apresentadora de "The Great British Bake Off" (conhecido como "The Great British Baking Show" nos EUA), elegantemente vestida com um robe vermelho decorado com designs dourados, segurando papéis, com os recém-casados ao fundo.

Representantes de Ulvaeus confirmaram à agência de notícias PA Media que Toksvig oficiou o casamento.

Desde os anos 70, ABBA, o duo de sucesso nas paradas dos EUA e da Europa, foi formado por dois casais: Ulvaeus com a vocalista Agnetha Fältskog, e Benny Andersson com a vocalista Anni-Frid Lyngstad.

Ulvaeus e Fältskog se casaram em 1971, enquanto Andersson e Lyngstad seguiram o exemplo em 1978. Após sua vitória no Eurovision Song Contest com "Waterloo" e hits globais como "Mamma Mia", "Dancing Queen", "SOS" e "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)", Ulvaeus e Fältskog se separaram antes do lançamento da música "Voulez-Vous" em 1979.

Dois anos depois, Andersson e Lyngstad também se separaram, levando ao fim da ABBA em 1982.

Ulvaeus casou-se com Lena Kallersjö em 1981, mas o casal acabou se separando após 41 anos de casamento em 2022, um ano após a reunião da ABBA.

Ele tem quatro filhos, dois de cada um de seus casamentos anteriores.

Os recém-casados comemoraram seu casamento com entretenimento durante a recepção, com uma banda ao vivo tocando músicas populares do ABBA. Após a cerimônia de casamento, os convidados foram presenteados com uma festa após o evento cheia de música e dança.

